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Haberler Galeri Son dakika | Millet İttifakı'nda aday çıkmazı ve Babacan kaosu!
Giriş Tarihi: 11.04.2022 07:38 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 07:38

Son dakika | Millet İttifakı'nda aday çıkmazı ve Babacan kaosu!

Son dakika haberler: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemini hedef alan 6 muhalefet Partisi, cumhurbaşkanı adının kim olacağının tespiti konusunda çıkmaza girdi.24 Nisanda tekrar bir araya gelmeyi planlayan 6 partiden oluşan blok bir mesafeye kat edemediği gibi siyaseten bir umut olmaktan çıktı. Siyasi kulislerde bu durum,"Havanda su dövmek olarak" değerlendiriliyor. İşte eski Türkiye'nin ve koalisyonların kıskacındaki parlamenter sistemi vaadeden ancak o konuda bile uzlaşma sağlayamayan 6'lı bloktan son dakika haberleri

ANKARA
Son dakika | Millet İttifakı’nda aday çıkmazı ve Babacan kaosu!

Millet İttifakı'nda son dakika haberleri: 28 Şubat mutabakatı ile bir araya gelen 6'lı ittifakta adeta aday kaosu yaşanıyor. Son seçimlerde hüsrana uğrayan CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği Millet İttifakı 2023 yılında yapılacak seçime az bir süre kala ittifak çemberini genişletmek için çaba sarf ediyor, Aralarına Saadet Partisi, Deva Partisi, Demokrat parti ile Gelecek partisini de alan Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi yeniden getirmek hayali ile yola çıkan muhalefet blokunun liderleri bugüne kadar 2 kez bir araya geldi. 24 Nisan'da ise 3.kez bir araya gelmeyi planlayan muhalefet Partileri imza mutabakat metnine imza atmak dışında cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda ne uzlaşma sağlayabildi ne de bir varlık gösterebildi.

Son dakika | Millet İttifakı’nda aday çıkmazı ve Babacan kaosu!

YAVAŞ VE İMAMOĞLU KAMBURU

Kılıçdaroğlu 5 partiyi kontrol altında tutarak kendini ön plana çıkarmaya gayret ederken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adı ön plana çıkıyor.

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Son dakika | Millet İttifakı’nda aday çıkmazı ve Babacan kaosu!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da oyundan düşmemek için çabalıyor. Kamuoyu anketlerinde ise Kılıçdaroğlu'nun Yavaş ve İmamoğlu'nun çok gerisinde kalması dikkat çekiyor. CHP tabanında ise Yavaş'a karşı temkinli yaklaşılarak"bizden değil" vurgusu yapılıyor.

Son dakika | Millet İttifakı’nda aday çıkmazı ve Babacan kaosu!

Öte yandan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve SP Genel Başkanı Temel Koramollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan bir tutum içinde hareket ediyor. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise sessizliğini koruyor.

Son dakika | Millet İttifakı’nda aday çıkmazı ve Babacan kaosu!

BABACAN SORU İŞARETİNE YOL AÇTI

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan ise son yaptığı açıklama ile 6lı blok içinde yeni bir soru işareti yarattı. Babacan," seçim dönemine girinceye kadar, cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda herhangi bir görüşmede bulunmayacağız. Herhangi bir fikir beyan etmeyeceğiz. Yani bu konu, bugünün konusu değil. Seçimlere biraz yaklaşalım, seçim havasına girelim, o güne kadar zaten adı geçen herkesi milletimiz değerlendirecektir." ifadelerini kullandı.

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