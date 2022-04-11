Giriş Tarihi: 11.04.2022 07:38
Güncelleme Tarihi: 11.04.2022
07:38
Son dakika | Millet İttifakı'nda aday çıkmazı ve Babacan kaosu!
Son dakika haberler: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemini hedef alan 6 muhalefet Partisi, cumhurbaşkanı adının kim olacağının tespiti konusunda çıkmaza girdi.24 Nisanda tekrar bir araya gelmeyi planlayan 6 partiden oluşan blok bir mesafeye kat edemediği gibi siyaseten bir umut olmaktan çıktı. Siyasi kulislerde bu durum,"Havanda su dövmek olarak" değerlendiriliyor. İşte eski Türkiye'nin ve koalisyonların kıskacındaki parlamenter sistemi vaadeden ancak o konuda bile uzlaşma sağlayamayan 6'lı bloktan son dakika haberleri