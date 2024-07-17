Giriş Tarihi: 17.07.2024 12:11
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024
12:12
SON DAKİKA | Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiriyor: YÖK'ten vakıf üniversitelerine uyarı!
Son dakika haberi... Yükseköğretim Kurulu (YÖK)'ten vakıf üniversitelerine dikkat çeken bir uyarı geldi. YÖK, ilgili üniversitelere, "Eğitim öğretim ücretleri dönemsel değil, yıllık ve tayin edilmiş bir miktar olarak tespit edilmeli, ücretler tercih ve yatay geçiş dönemlerinden önce net bir miktar olarak ve her bir adayın kolayca ulaşabileceği şekilde ilan edilmeli." uyarısında bulundu.