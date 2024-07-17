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Haberler Galeri SON DAKİKA | Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiriyor: YÖK'ten vakıf üniversitelerine uyarı!
Giriş Tarihi: 17.07.2024 12:11 Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 12:12

SON DAKİKA | Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiriyor: YÖK'ten vakıf üniversitelerine uyarı!

Son dakika haberi... Yükseköğretim Kurulu (YÖK)'ten vakıf üniversitelerine dikkat çeken bir uyarı geldi. YÖK, ilgili üniversitelere, "Eğitim öğretim ücretleri dönemsel değil, yıllık ve tayin edilmiş bir miktar olarak tespit edilmeli, ücretler tercih ve yatay geçiş dönemlerinden önce net bir miktar olarak ve her bir adayın kolayca ulaşabileceği şekilde ilan edilmeli." uyarısında bulundu.

AA
SON DAKİKA | Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiriyor: YÖK’ten vakıf üniversitelerine uyarı!

Son dakika haberi... YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, tercih döneminin başlangıcı öncesinde YÖK Başkanı Erol Özvar'ın imzasıyla vakıf yükseköğretim kurumlarına eğitim öğretim ücretleri konusunda yazı gönderildiği bildirildi.

SON DAKİKA | Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiriyor: YÖK’ten vakıf üniversitelerine uyarı!

Özellikle öğrencilerin tercihlerinde ve sonraki yıllarda da kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumuna devam edip etmeme konusunda göz önünde bulundurdukları kriterlerin başında öğrenim ücretlerinin geldiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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SON DAKİKA | Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiriyor: YÖK’ten vakıf üniversitelerine uyarı!

"Bilindiği üzere devlet üniversitelerinde 2011-2012 akademik yılından beri birinci öğretimdeki öğrencilerden katkı payı alınmıyor. Yine bilindiği gibi vakıf yükseköğretim kurumları kazanç amacına yönelik kurulamaz.

SON DAKİKA | Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiriyor: YÖK’ten vakıf üniversitelerine uyarı!

Adayların kaydolacakları programın tamamlanma süresi boyunca yaklaşık güncellenme oranları ile öğrenim ücretlerini bilmek istemeleri, sürpriz veya beklenmedik bir ücret değişikliği ile karşılaşmak istememeleri son derece haklı ve meşru bir taleptir."

SON DAKİKA | Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiriyor: YÖK’ten vakıf üniversitelerine uyarı!

YÖK'ÜN ALDIĞI KARARLAR

Açıklamada, Kurul'un 10 Temmuz'daki toplantısında, vakıf yükseköğretim kurumlarının, eğitim öğretim ücretlerini belirlerken dikkat etmeleri gereken hususlara ilişkin aldığı kararlara de yer verildi.

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