SON DAKİKA! MSB sınırdaki çadırların havadan görüntüsünü paylaştı

MSB sınırdaki çadırların havadan görüntüsünü paylaştı. Suriye'ye bağlı İdlib kentindeki saldırılar nedeniyle Türkiye-Suriye sınırına göç eden yüz binlerce insanın kaldığı çadırların havadan görüntüsünü paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Sınırımızdaki yüz binlerce çadırın ve Avrupa'ya kadar uzanması muhtemel göçün en önemli sebebi acımasız Esed rejimi ve destekçileridir. #İdlib'de yüz binlerce masum insan, rejimin zulmü ve ateşi altında eza ve cefaya maruz kalmaktadır" denildi.