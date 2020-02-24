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  • SON DAKİKA! MSB sınırdaki çadırların havadan görüntüsünü paylaştı

SON DAKİKA! MSB sınırdaki çadırların havadan görüntüsünü paylaştı

, 'deki saldırılar nedeniyle Türkiye-Suriye sınırına göç eden yüz binlerce insanın kaldığı çadırların havadan görüntüsünü paylaştı. Bakanlık, sosyal medya hesabından "Sınırımızdaki yüz binlerce çadırın ve Avrupa'ya kadar uzanması muhtemel göçün en önemli sebebi acımasız rejimi ve destekçileridir. #İdlib'de yüz binlerce masum insan, rejimin zulmü ve ateşi altında eza ve cefaya maruz kalmaktadır" notuyla Türkiye-Suriye sınırında bulunan yüz binlerce çadırın havadan çekilmiş görüntüsünü son dakika olarak paylaştı.

Giriş Tarihi: 24.02.2020 17:38 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020 23:16
SON DAKİKA! MSB sınırdaki çadırların havadan görüntüsünü paylaştı

MSB sınırdaki çadırların havadan görüntüsünü paylaştı. Suriye'ye bağlı kentindeki saldırılar nedeniyle Türkiye-Suriye sınırına göç eden yüz binlerce insanın kaldığı çadırların havadan görüntüsünü paylaştı. , sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Sınırımızdaki yüz binlerce çadırın ve Avrupa'ya kadar uzanması muhtemel göçün en önemli sebebi acımasız rejimi ve destekçileridir. #İdlib'de yüz binlerce masum insan, rejimin zulmü ve ateşi altında eza ve cefaya maruz kalmaktadır" denildi.

SON DAKİKA! MSB sınırdaki çadırların havadan görüntüsünü paylaştı

MSB sınırdaki çadırların havadan görüntüsünü paylaştı | Video

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SON DAKİKA! MSB sınırdaki çadırların havadan görüntüsünü paylaştı
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SON DAKİKA! MSB sınırdaki çadırların havadan görüntüsünü paylaştı
SON DAKİKA! MSB sınırdaki çadırların havadan görüntüsünü paylaştı
SON DAKİKA! MSB sınırdaki çadırların havadan görüntüsünü paylaştı
SON DAKİKA! MSB sınırdaki çadırların havadan görüntüsünü paylaştı
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