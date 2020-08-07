HaberlerGaleriSon dakika! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan önerdi! "5 adımda bu iş biter..."
Son dakika! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan önerdi! "5 adımda bu iş biter..."
Son dakika haber! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, corona virüse karşı 5 aşamalı önlem önerisinde bulundu. Prof Ceyhan, bu adımları Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle de geçtiğimiz günlerde görüştüğünü açıkladı. İşte Ceyhan'ın uygulandığı takdirde bir haftada bulaşmanın yüzde 97'sini önleyeceğini söylediği 5 aşama...
Giriş Tarihi: 07.08.2020
08:23
Güncelleme Tarihi: 07.08.2020
08:25
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