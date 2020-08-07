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Haberler Galeri Son dakika! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan önerdi! "5 adımda bu iş biter..."

Son dakika! Prof. Dr. önerdi! "5 adımda bu iş biter..."

Son dakika haber! Prof. Dr. , virüse karşı 5 aşamalı önlem önerisinde bulundu. Prof Ceyhan, bu adımları yetkilileriyle de geçtiğimiz günlerde görüştüğünü açıkladı. İşte Ceyhan'ın uygulandığı takdirde bir haftada bulaşmanın yüzde 97'sini önleyeceğini söylediği 5 aşama...

Giriş Tarihi: 07.08.2020 08:23 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 08:25
Son dakika! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan önerdi! 5 adımda bu iş biter...

1) Mesailer kademelendirilmeli: İşyerleri çalışanlarını farklı saatlerde işe başlatmalı. Bu, toplu taşımalarda yığılmaların önüne geçmeyi sağlar.

Son dakika! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan önerdi! 5 adımda bu iş biter...

2) Toplanmalara sınırlama gelmeli: Arkadaş, akraba toplanmaları 10'u geçmemeli. Taziye evlerinde aynı anda en fazla 15 kişi olmalı.

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Son dakika! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan önerdi! 5 adımda bu iş biter...

O kişiler çıktıktan sonra yeni kişiler gelebilmeli. Tabii ki maske, mesafe kuralı uygulanarak. Asker uğurlama törenleri 25 kişiyi geçmemeli. Düğün ve nişanlarda açık veya kapalı mekana göre değişen, metrekareye bağlı kişi sayısı belirlenmeli.

Son dakika! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan önerdi! 5 adımda bu iş biter...

3) İnsanlar gittikleri adreslerde kaydedilmeli: Bizim en büyük sorunlarımızdan biri de virüs taşıyanların gittikleri illerde yeni vakalar oluşturmaları.

Son dakika! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan önerdi! 5 adımda bu iş biter...

Örneğin İstanbul, Ankara gibi illerden Diyarbakır, Gaziantep, Isparta'ya gelip odak oluşturuyorlar. Bu nedenle insanlar gittiği adreslerde kaydedilmeli.

Son dakika! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan önerdi! 5 adımda bu iş biter...

Herkese kurallara uyacaklarına dair (maske, mesafe, hijyen) belge imzalatılmalı. Yapılan kontrollerde kişinin kurallara uymadığı görülürse yüksek cezalar verilmeli.

Son dakika! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan önerdi! 5 adımda bu iş biter...

4) Günde 100 bin test yapılmalı: Test politikası değişmeli. Türkiye'de günlük 100 bin test yapılmalı. Günlük test sayısının belirtisi olmayan kişilere yönelik de olması gerekiyor.

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