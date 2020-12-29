SON DAKİKA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 Aralık koronavirüs tablosunu paylaştı! Türkiye corona virüsü vaka sayısı

SON DAKİKA CORONA VİRÜSÜ HABERLERİ

BİLİM KURULU ÜYESİ AÇIKLADI! İŞTE AŞININ YOL HARİTASI…

Koronavirüse karşı kullanılacak olan Çin aşısı yarın İstanbul'a ulaşacak. İlk uçakta 3 milyon doz aşı gelmesi beklenirken, toplamda 50 milyon doz aşı teslim edilecek. Peki teslim edilecek olan Sinovac aşısı nasıl uygulanacak? Randevu sistemi mi olacak? "Aşılar, toplum bağışıklığının sağlanmasında ve bu sayede salgın hastalıktan kurtuluşta elimizdeki en önemli araçtır." diyen Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz'ın aşı ile ilgili açıklamaları…