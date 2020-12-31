SON DAKİKA

2020 yılının son gününde geçtiğimiz mart ayından bu yana Türkiye'de etkilerini sürdüren corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika haberleri geliyor. Avrupa'da yaşanan (covid-19) corona mutasyon olayı sonrasında kimi ülkeler de yeni koronavirüs belirtileri ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu konuda sıkı tedbirler alınan ülkemizde durumunu şüpheli görenler sağlık kuruluşlarında koronavirüs testi yaptırmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından günlük Ankara, İzmir, İstanbul korona son durum verileriyle ilgili bugünkü 31 Aralık koronavirüs tablosu paylaşılıyor. Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı verileriyle 31 Aralık koronavirüs tablosu son dakika detaylarını buradan öğrenebilirsiniz…