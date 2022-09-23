Giriş Tarihi: 23.09.2022 08:35
Güncelleme Tarihi: 23.09.2022
08:36
SON DAKİKA | Sel ve su baskınlarına dikkat! Meteoroloji'den 23 ile turuncu ve sarı uyarı
Son dakika haberi... Eylül ayının gelmesiyle birlilkte Türkiye yağışlı havanın etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamalarla 23 ile sarı kodlu uyarı yaptı. Başta İstanbul olmak üzere kuvvetli sağanak yağış beklenirken, sel ve su baskınlarına karşı da uyarılar yapıldı. Peki hangi illerde yağış bekleniyor. Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den yapılan son dakika yağış uyarısı...