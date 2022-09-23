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Haberler Galeri SON DAKİKA | Sel ve su baskınlarına dikkat! Meteoroloji'den 23 ile turuncu ve sarı uyarı
Giriş Tarihi: 23.09.2022 08:35 Güncelleme Tarihi: 23.09.2022 08:36

SON DAKİKA | Sel ve su baskınlarına dikkat! Meteoroloji'den 23 ile turuncu ve sarı uyarı

Son dakika haberi... Eylül ayının gelmesiyle birlilkte Türkiye yağışlı havanın etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamalarla 23 ile sarı kodlu uyarı yaptı. Başta İstanbul olmak üzere kuvvetli sağanak yağış beklenirken, sel ve su baskınlarına karşı da uyarılar yapıldı. Peki hangi illerde yağış bekleniyor. Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den yapılan son dakika yağış uyarısı...

SON DAKİKA | Sel ve su baskınlarına dikkat! Meteoroloji’den 23 ile turuncu ve sarı uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Antalya, Bitlis. Muş, Hakkari, Van'ın doğusu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA | Sel ve su baskınlarına dikkat! Meteoroloji’den 23 ile turuncu ve sarı uyarı

23 İLE TURUNCU VE SARI KODLU UYARI
Öte yandan 23 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulunuldu. Sakarya, Zonguldak, Bartın, Düzce'ye turuncu kod geçilirken; Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Eskişehir, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce sarı uyarı verildi.

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SON DAKİKA | Sel ve su baskınlarına dikkat! Meteoroloji’den 23 ile turuncu ve sarı uyarı

SEL VE SU BASKINI UYARISI
Yağışların; Osmaniye, K. Maraş'ın batısı ile zamanla Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SON DAKİKA | Sel ve su baskınlarına dikkat! Meteoroloji’den 23 ile turuncu ve sarı uyarı

SARI VE TURUNCU UYARI NEDİR?

Turuncu, havayla ilgili tehlikeli durumlarda kullanılıyor. Bu renkte tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla gerçekleşmiyor. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülüyor.

SON DAKİKA | Sel ve su baskınlarına dikkat! Meteoroloji’den 23 ile turuncu ve sarı uyarı

Çok tedbirli olunması, güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin takip edilmesi gerekiyor. Sarı, havada "potansiyel tehlike durumu"na işaret ediyor.

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