Son dakika! Sıcak görüntüler! 4 ay sonra ilk! İstanbul'a geldiler...

Daha sonra uçakla Kayseri'ye giderek, oradan araçla Kapadokya'ya geçeceğiz. Umarım Türkiye tatilimiz istediğimiz gibi geçer. İstanbul'da olduğumuz için çok mutluyuz" dedi. Rusya'dan Türkiye'ye seferlerin yeniden başlatılmasından mutluluk duyduklarını ifade eden Galina Burenkova ise Türkiye'yi çok sevdiklerini dile getirdi.