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Son dakika! Sıcak görüntüler! 4 ay sonra ilk! İstanbul'a geldiler...

Gelen son dakika habere göre; ile Rusya arasında yeni tip corona virüs (covid-19) nedeniyle durdurulan tarifeli uçuşlar, yeniden başladı. Yaklaşık 4 aylık aranın ardından ilk Rus turistler, 'nin uçağıyla sabah saatlerinde İstanbul'a geldi. İşte o sıcak görüntüler...

DHA
Giriş Tarihi: 01.08.2020 09:13 Güncelleme Tarihi: 01.08.2020 09:14
Son dakika! Sıcak görüntüler! 4 ay sonra ilk! İstanbul'a geldiler...

Yeni tip koronavirüs (covid-19) salgını nedeniyle durdurulan seferlerin yeniden başlanmasının ardından Rusya'nın başkenti 'dan gelen ilk sefer, İstanbul'a ulaştı.

Son dakika! Sıcak görüntüler! 4 ay sonra ilk! İstanbul'a geldiler...

'nin -İstanbul seferini yapan TK 412 sefer sayılı uçağı saat 05.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. İlk sefer ile birlikte 4 ay aradan sonra Rus turistler 'ye geldi.

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Son dakika! Sıcak görüntüler! 4 ay sonra ilk! İstanbul'a geldiler...

Gerçekleştirilen ilk seferde uçağın tüm koltuklarının dolu olduğu öğrenildi. Termal kamera ile vücut ısıları kontrol edilen yolcular, pasaport kontrolünden geçerek 'ye giriş yaptı.

Son dakika! Sıcak görüntüler! 4 ay sonra ilk! İstanbul'a geldiler...

Rus turistler, seferlerin yeniden başlamasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Son dakika! Sıcak görüntüler! 4 ay sonra ilk! İstanbul'a geldiler...

"İSTANBUL'DA OLDUĞUMUZ İÇİN MUTLUYUZ"

Yolculardan 'da yaşayan Maslennikova Dilyara ve Galina Burenkova, ilk uçuşla tatil için İstanbul'a geldi.

Son dakika! Sıcak görüntüler! 4 ay sonra ilk! İstanbul'a geldiler...

Uzun süredir İstanbul'a gelmek için seferlerin başlamasını beklediklerini belirten Maslennikova Dilyara, "Uçuşlar durdurulduğu için bir süredir 'ye gelemedik. Seferlerin tekrar başlaması nedeniyle zaman kaybetmeden uçak biletlerimizi aldık. İstanbul'da 12 gün kalarak, burayı gezeceğiz.

Son dakika! Sıcak görüntüler! 4 ay sonra ilk! İstanbul'a geldiler...

Daha sonra uçakla Kayseri'ye giderek, oradan araçla Kapadokya'ya geçeceğiz. Umarım tatilimiz istediğimiz gibi geçer. İstanbul'da olduğumuz için çok mutluyuz" dedi. Rusya'dan Türkiye'ye seferlerin yeniden başlatılmasından mutluluk duyduklarını ifade eden Galina Burenkova ise Türkiye'yi çok sevdiklerini dile getirdi.

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