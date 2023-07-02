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Giriş Tarihi: 02.07.2023 18:17 Güncelleme Tarihi: 02.07.2023 18:19

SON DAKİKA | Tanju Özcan'dan bomba itiraf: Rüşvet teklifini açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu ve çevresini işaret etti

Son dakika haberi: CHP'den ihraç edilmesi beklenen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisinde değişim için yürüyüş başlatacağını açıkladı. Bolu'dan Ankara CHP Genel Merkezine 10 gün sürecek yürüyüşü 'Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakması için' yaptığını söyleyen Özcan, "Bu sözümden de vallahi de dönmeyeceğim, billahi de dönmeyeceğim" ifadesini kullandı. Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu ve çevresini işaret ederek, siyasi rüşvet teklifi aldığını da açıkladı.

KASIM ŞAHİN
SON DAKİKA | Tanju Özcan’dan bomba itiraf: Rüşvet teklifini açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu ve çevresini işaret etti

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaoğlu'na yönelik eleştirileri nedeniyle CHP tarafından hedef alındı. CHP Genel Merkezi tarafından kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı, değişim için yürüyüş kararı aldı.

SON DAKİKA | Tanju Özcan’dan bomba itiraf: Rüşvet teklifini açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu ve çevresini işaret etti

Yarın saat 13.30'da Bolu Anıt Parkın önünden, "Değişim" tişörtü ile Ankara CHP Genel Merkezine 10 gün sürecek olan yürüyüşü başlatacak olan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, önemli açıklamalar yaptı. "Bu yürüyüş için önce efor testinden geçtim. Bacağım kırılsa da, tekerlekli sandalyeye muhtaç olsam da. Yürüyüşümü tamamlayacağım. Bu yürüyüşü Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakması için yapıyorum. Bana bir de yürümemem için özel adamlar gönderiyorlar. Göndermeyin kardeşim" açıklaması yaptı.

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SON DAKİKA | Tanju Özcan’dan bomba itiraf: Rüşvet teklifini açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu ve çevresini işaret etti

NASIL SEÇİLİRİM DERDİNE DÜŞTÜLER

Sert açıklamalarını sürdüren Özcan, "Bu süreç içerisinde bazı şeyler değişir mi diye de bekledim aslında. Yani, hani acaba genel başkan gerçekleri görür mü? Genel başkan artık değişimin kaçınılmaz olduğunun farkına varmış mıdır? Ama onun emarelerini görmüyorum. Tam tersi emareler görüyorum. Hala kongreler takvimi başlamış, görevden alınan örgütler var. CHP tarihinde ilk kez oluyor. Bu şunu gösteriyor, Kemal Kılıçdaroğlu ve başarısız ekibi hala yeni kurultayda 'nasıl seçilirim?' derdine düşmüşler. Hala garip gelecek size. Bana birilerini gönderip bu yürüyüşten vazgeçmem karşılığında çeşitli siyasi vaatlerde bulunuyorlar."

SON DAKİKA | Tanju Özcan’dan bomba itiraf: Rüşvet teklifini açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu ve çevresini işaret etti

"Yani onlara da söyledim, tekrar söylüyorum, 'Beni koltuk meraklısı, koltuk sevdalısı tiplerle karıştırmayın. Ben bu yürüyüşü gerçekleştiriyorum. Ben bu yola baş koydum. Açık söylüyorum' Vallahi de dönmeyeceğim, billahi de dönmeyeceğim. O yüzden bana siyasi vaatle falan gelmeyin. Bir yıllık ihraç sürecinde de bana çeşitli siyasi vaatlerle gelenler olmuştu. Hepsine kapıyı kapattım. Ben zaten siyasi ikbalimi düşünseydim, bütün bunları söylüyor ve yapıyor olmazdım. Böyle durumlarda birisinin kendisini feda etmesi gerekiyor. Halk için, kendi koltuk sevdasını bir tarafa bırakıp, ülkesini, çocuklarını düşünerek birinin kendini yakması gerekiyor. İşte o biri de ben olmaya hazırım" ifadesini kullandı.

SON DAKİKA | Tanju Özcan’dan bomba itiraf: Rüşvet teklifini açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu ve çevresini işaret etti

'SİYASİ RÜŞVET TEKLİF EDİLDİ'

Derdinin koltuk olmadığını da söyleyen Tanju Özcan, "Belki Genel Başkan adayı olacağım. Ama o tedbir orada durduğu sürece benim seçilme hakkımı elimden alıyorsun. Adaletten bahsediyorsun. Ondan sonra da çevrenden bazıları bana çeşitli siyasi rüşvetler teklif ediyor. Yürüyüşten vazgeçmem için, değişik makamlar, mevkiler için. Açık olarak söyleyeyim. Bu parti içerisinden geçici ihraç olduğum dönemde bu başka partilerden de gelmişti."

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