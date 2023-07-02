Giriş Tarihi: 02.07.2023 18:17
Güncelleme Tarihi: 02.07.2023
18:19
SON DAKİKA | Tanju Özcan'dan bomba itiraf: Rüşvet teklifini açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu ve çevresini işaret etti
Son dakika haberi: CHP'den ihraç edilmesi beklenen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisinde değişim için yürüyüş başlatacağını açıkladı. Bolu'dan Ankara CHP Genel Merkezine 10 gün sürecek yürüyüşü 'Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakması için' yaptığını söyleyen Özcan, "Bu sözümden de vallahi de dönmeyeceğim, billahi de dönmeyeceğim" ifadesini kullandı. Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu ve çevresini işaret ederek, siyasi rüşvet teklifi aldığını da açıkladı.