SON DAKİKA | Tanju Özcan’dan bomba itiraf: Rüşvet teklifini açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu ve çevresini işaret etti

"Yani onlara da söyledim, tekrar söylüyorum, 'Beni koltuk meraklısı, koltuk sevdalısı tiplerle karıştırmayın. Ben bu yürüyüşü gerçekleştiriyorum. Ben bu yola baş koydum. Açık söylüyorum' Vallahi de dönmeyeceğim, billahi de dönmeyeceğim. O yüzden bana siyasi vaatle falan gelmeyin. Bir yıllık ihraç sürecinde de bana çeşitli siyasi vaatlerle gelenler olmuştu. Hepsine kapıyı kapattım. Ben zaten siyasi ikbalimi düşünseydim, bütün bunları söylüyor ve yapıyor olmazdım. Böyle durumlarda birisinin kendisini feda etmesi gerekiyor. Halk için, kendi koltuk sevdasını bir tarafa bırakıp, ülkesini, çocuklarını düşünerek birinin kendini yakması gerekiyor. İşte o biri de ben olmaya hazırım" ifadesini kullandı.