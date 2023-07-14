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Haberler Galeri SON DAKİKA | Tanju Özcan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır sözler! Flaş yerel seçim açıklaması: Büyükşehirleri kaybedeceğiz
Giriş Tarihi: 14.07.2023 22:46 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 22:54

SON DAKİKA | Tanju Özcan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır sözler! Flaş yerel seçim açıklaması: Büyükşehirleri kaybedeceğiz

Son dakika haberi! CHP'deki değişim kavgasının en önde gelen aktörlerinden ve geçtiğimiz günlerde Ankara'ya yürüyüşünü tamamlayarak Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrılarını yineleyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı bir programda Kılıçdaroğlu'na ağır sözlerle yüklendi. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cüler ve 'Soros'çular ile bir olduğunu ifade eden Özcan, yerel seçimlerle ilgili de "Büyükşehirleri kaybedeceğiz" çıkışı yaptı. Özcan, "İstifa edecek misiniz?" sorusuna da yanıt verdi...

SON DAKİKA | Tanju Özcan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na ağır sözler! Flaş yerel seçim açıklaması: Büyükşehirleri kaybedeceğiz

Son dakika haberi... 14-28 Mayıs seçimleri sonrası hüsrana uğrayan CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu istifa çağrılarını görmezden gelirken, "değişim" taraftarları ise karşı hamlelerini sürdürüyor.

SON DAKİKA | Tanju Özcan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na ağır sözler! Flaş yerel seçim açıklaması: Büyükşehirleri kaybedeceğiz

"Değişim" yanlısı ve Kılıçdaroğlu karşıtı açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan katıldığı bir programda yine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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SON DAKİKA | Tanju Özcan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na ağır sözler! Flaş yerel seçim açıklaması: Büyükşehirleri kaybedeceğiz

Tanju Özcan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Çarşamba günü genel merkezin önündeki konuşmanın ardından Bolu'ya döndüm. Rutin kontroller için hastaneye gittim. Ayağımızda da ufak problemler vardı. Yürüyüşü 9 günde tamamladık. 7-8 günde de tamamlayabilirdim ama yürüyüştekilerin sağlık sorunların vardı. Bu yürüyüşü yapmadan önce tereddütlerim vardı.

SON DAKİKA | Tanju Özcan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na ağır sözler! Flaş yerel seçim açıklaması: Büyükşehirleri kaybedeceğiz

Yürüyüşten itibaren tereddütlerim kalktı. Yüzbinlerce aracın kornalarını duyduktan sonra, CHP'de değişim şart sözlerini duyduktan sonra ne kadar iyi iş yaptığımı daha da iyi anladım. Pişman değilim. Seçim başarısızlığını hazmedemiyorum. CHP seçmenine de bunu hazmettirmelerine izin vermeyeceğim. Unutturmayacağım bunu.

SON DAKİKA | Tanju Özcan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na ağır sözler! Flaş yerel seçim açıklaması: Büyükşehirleri kaybedeceğiz

"EKREM BEY İVMESİNİ KAYBEDİYOR"

Bence Ekrem Bey geç kalıyor. Ben Ekrem Bey'i nasıl destekleyebilirim? Ekrem Bey değişim olmalı diyor ama değişim genel başkandan başlamalı demiyor. Ekrem Bey birçok insandan daha önde. Her geçen gün bu ivmesini kaybediyor. Kendisine bugün uyarı anlamında söyledi. Ekrem Bey ya 'iddiamdan vazgeçiyorum ben İBB adayıyım' ya da 'Değişim genel başkandan başlamalı, demokratik tüzükle devam edilmeli' demeli.

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