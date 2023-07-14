SON DAKİKA | Tanju Özcan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na ağır sözler! Flaş yerel seçim açıklaması: Büyükşehirleri kaybedeceğiz

"EKREM BEY İVMESİNİ KAYBEDİYOR"

Bence Ekrem Bey geç kalıyor. Ben Ekrem Bey'i nasıl destekleyebilirim? Ekrem Bey değişim olmalı diyor ama değişim genel başkandan başlamalı demiyor. Ekrem Bey birçok insandan daha önde. Her geçen gün bu ivmesini kaybediyor. Kendisine bugün uyarı anlamında söyledi. Ekrem Bey ya 'iddiamdan vazgeçiyorum ben İBB adayıyım' ya da 'Değişim genel başkandan başlamalı, demokratik tüzükle devam edilmeli' demeli.