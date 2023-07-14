Giriş Tarihi: 14.07.2023 22:46
Güncelleme Tarihi: 14.07.2023
22:54
SON DAKİKA | Tanju Özcan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır sözler! Flaş yerel seçim açıklaması: Büyükşehirleri kaybedeceğiz
Son dakika haberi! CHP'deki değişim kavgasının en önde gelen aktörlerinden ve geçtiğimiz günlerde Ankara'ya yürüyüşünü tamamlayarak Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrılarını yineleyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı bir programda Kılıçdaroğlu'na ağır sözlerle yüklendi. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cüler ve 'Soros'çular ile bir olduğunu ifade eden Özcan, yerel seçimlerle ilgili de "Büyükşehirleri kaybedeceğiz" çıkışı yaptı. Özcan, "İstifa edecek misiniz?" sorusuna da yanıt verdi...