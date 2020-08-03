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Haberler Galeri Son dakika: Tatil dönüşü çilesi başladı! TEM'de kilometrelerce kuyruk oluştu...

: Tatil dönüşü çilesi başladı! TEM'de kilometrelerce kuyruk oluştu...

haberi: 4 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde yollarda büyük yoğunluklar oluştu. TEM otoyolunda uzun araç kuyrukları görüldü. Tatilcilerin dönüş çilesi sürüyor...

Giriş Tarihi: 03.08.2020 13:21 Güncelleme Tarihi: 03.08.2020 13:21
Son dakika: Tatil dönüşü çilesi başladı! TEM'de kilometrelerce kuyruk oluştu...

Kurban Bayramı'nın 4. gününde İstanbul yönüne dönüşe geçen tatilcilerin TEM Otoyolu'nda oluşturduğu yoğunluk öğle saatlerinde de sürüyor. TEM Otoyolu'nda oluşan uzun araç kuyrukları ise havadan görüntülendi.

Son dakika: Tatil dönüşü çilesi başladı! TEM'de kilometrelerce kuyruk oluştu...

Kurban Bayramı tatillerini memleketlerinde geçirenler, bayramın 4. gününde de TEM Otoyolu'nda yoğunluk oluşturdu.

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Son dakika: Tatil dönüşü çilesi başladı! TEM'de kilometrelerce kuyruk oluştu...

Anadolu'dan İstanbul yönüne dönüşe geçen tatilcileri taşıyan araçlar öğle saatlerinde TEM Otoyolu İzmit kesiminde trafiği zaman zaman durma noktasına getirdi.

Son dakika: Tatil dönüşü çilesi başladı! TEM'de kilometrelerce kuyruk oluştu...

İzmit Bekirdere Viyadükleri mevkiinde İstanbul yönüne seyir halinde olan araçlar sıkışan trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor. Trafiğin durma noktasına geldiği TEM Otoyolu İzmit kesimi ise havadan görüntülendi.

Son dakika: Tatil dönüşü çilesi başladı! TEM'de kilometrelerce kuyruk oluştu...

Görüntülerde tatilcileri taşıyan araçların sıkışan trafikte ilerlemekte güçlük çektikleri görülüyor.

Son dakika: Tatil dönüşü çilesi başladı! TEM'de kilometrelerce kuyruk oluştu...
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Son dakika: Tatil dönüşü çilesi başladı! TEM'de kilometrelerce kuyruk oluştu...
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