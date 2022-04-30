SON DAKİKA: Tuzla’daki faciada ifadeler ortaya çıktı! Fabrika sahibi ve kimyager topu birbirine attı

Patlamanın neden meydana geldiğini bilmediğini de öne süren şüpheli, "Benim çalıştığım bölüm patlamanın meydana geldiği alanın yan tarafındadır. Burada orfanik peroksit üretilmektedir. Ben imalat bölümünde çalışmadığım için kazanın neden olduğuyla ilgili bilgi sahibi olmadım. Dosyada fabrikanın mesul müdürü olarak beyanım olduğu yazılmaktaysa da benim bu şekilde yetkim yoktur. Orada vefat eden çalışanların amiri de değilim. Kazanın gerçekleştiği an yemek molasında olmasaydım ben de vefat etmiş olabilirdim" dedi. Şirkette tek yetkili isim olarak Mustafa Umut Bıçak'ın ismini verdi.