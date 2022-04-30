Giriş Tarihi: 30.04.2022 15:29
Güncelleme Tarihi: 30.04.2022
15:31
SON DAKİKA: Tuzla’daki faciada ifadeler ortaya çıktı! Fabrika sahibi ve kimyager topu birbirine attı
Tuzla'daki yangın faciasıyla ilgili son dakika gelişmesi... İstanbul Tuzla'da çıkan ve 15 kişinin yaralandığı, 3 kişinin ise yaşamını yitirdiği yangınla ilgili gözaltına alınan iş yeri sahibi ve kimyagerin savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Savunmalarında 2 şüpheli de topu birbirine atarken savcılık şüphelileri tutuklanma talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.