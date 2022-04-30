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Haberler Galeri SON DAKİKA: Tuzla’daki faciada ifadeler ortaya çıktı! Fabrika sahibi ve kimyager topu birbirine attı
Giriş Tarihi: 30.04.2022 15:29 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022 15:31

SON DAKİKA: Tuzla’daki faciada ifadeler ortaya çıktı! Fabrika sahibi ve kimyager topu birbirine attı

Tuzla'daki yangın faciasıyla ilgili son dakika gelişmesi... İstanbul Tuzla'da çıkan ve 15 kişinin yaralandığı, 3 kişinin ise yaşamını yitirdiği yangınla ilgili gözaltına alınan iş yeri sahibi ve kimyagerin savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Savunmalarında 2 şüpheli de topu birbirine atarken savcılık şüphelileri tutuklanma talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

SEDA NUR GÜNAYDIN
SON DAKİKA: Tuzla’daki faciada ifadeler ortaya çıktı! Fabrika sahibi ve kimyager topu birbirine attı

Tuzla'daki sanayi bölgesinde dün öğle saatlerinde büyük bir patlama meydana gelmişti. Yaşanan facia sonucu 15 kişinin yaralandığı, üç kişinin ise hayatını kaybettiği yangınla ilgili iş yeri sahibi M.U.B ve çalışan O.D. gözaltına alınarak bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

SON DAKİKA: Tuzla’daki faciada ifadeler ortaya çıktı! Fabrika sahibi ve kimyager topu birbirine attı

2 ŞÜPHELİ TUTUKLAMA SEVK EDİLDİ

İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirilen şüheliler Mustafa Umut Bıçak ve Onur Dağdelen savcılık işlemlerinin bitmesinin ardından 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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SON DAKİKA: Tuzla’daki faciada ifadeler ortaya çıktı! Fabrika sahibi ve kimyager topu birbirine attı

"BİR ANDA YÜKSEK PATLAMA SESİ DUYDUM"

2 şüphelinin savcılık ifadelerinde söyledikleri ise dikkat çekti. Şüphelilerden Onur Dağdelen Messer Kimya'nın ARGE bölümünde 7 yıldır kimyager olarak çalıştığını söyleyerek, "Firmanın başka 35 nolu başka bir bölümünde yeni işe başlayanların oryantasyon eğitimini vermekteydim. Olay günü 13.00 sıralarında bir anda yüksek bir patlama sesi duydum. Sonra hemen olayın olduğu alana doğru koştum" dedi.

SON DAKİKA: Tuzla’daki faciada ifadeler ortaya çıktı! Fabrika sahibi ve kimyager topu birbirine attı

"YEMEK MOLASINDA OLMASAM BEN DE VEFAT EDEBİLİRDİM"

O sırada diğer şüpheli ve annesini gördüğünü ve onları oradan çıkarmaya çalıştıklarını ifade eden Dağdelen yaklaşık 1-2 dakika sonra ikinci patlamanın meydana geldiğini söyledi.

SON DAKİKA: Tuzla’daki faciada ifadeler ortaya çıktı! Fabrika sahibi ve kimyager topu birbirine attı

Patlamanın neden meydana geldiğini bilmediğini de öne süren şüpheli, "Benim çalıştığım bölüm patlamanın meydana geldiği alanın yan tarafındadır. Burada orfanik peroksit üretilmektedir. Ben imalat bölümünde çalışmadığım için kazanın neden olduğuyla ilgili bilgi sahibi olmadım. Dosyada fabrikanın mesul müdürü olarak beyanım olduğu yazılmaktaysa da benim bu şekilde yetkim yoktur. Orada vefat eden çalışanların amiri de değilim. Kazanın gerçekleştiği an yemek molasında olmasaydım ben de vefat etmiş olabilirdim" dedi. Şirkette tek yetkili isim olarak Mustafa Umut Bıçak'ın ismini verdi.

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