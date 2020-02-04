Son dakika: Van Bahçesaray'da minibüsün üzerine çığ düştü
Son dakika: Van Bahçesaray'da minibüsün üzerine çığ düştü
Gelen son dakika haberine göre; Van'ın Bahçesaray ilçesinde minibüsün üzerine çığ düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: Minibüsün üzerine çığ düştüğü ihbarı üzerine AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Bölgede yoğun kar yağışı ve tipi etkili.
Giriş Tarihi: 04.02.2020
19:04
Güncelleme Tarihi: 04.02.2020
19:06
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