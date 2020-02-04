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Son dakika: Bahçesaray'da minibüsün üzerine çığ düştü

Gelen son dakika haberine göre; 'ın Bahçesaray ilçesinde minibüsün üzerine çığ düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Valisi Mehmet Emin Bilmez: Minibüsün üzerine çığ düştüğü ihbarı üzerine , UMKE, 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Bölgede yoğun kar yağışı ve tipi etkili.

Giriş Tarihi: 04.02.2020 19:04 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020 19:06
Son dakika: Van Bahçesaray'da minibüsün üzerine çığ düştü

'ın Bahçesaray ilçesinde minibüsün üzerine çığ düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Son dakika: Van Bahçesaray'da minibüsün üzerine çığ düştü

Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede yoğun kar ve tipinin etkili olduğunu söyledi.

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Son dakika: Van Bahçesaray'da minibüsün üzerine çığ düştü

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, Karayolları ve jandarma ekiplerinin gönderildiğini belirten Bilmez, şöyle devam etti:

Son dakika: Van Bahçesaray'da minibüsün üzerine çığ düştü

"Bize ilk gelen bilgi o yönde. Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde minibüs ve bir iş makinesinin çığ altında kaldığı ihbarı bize ulaştı. Ekipler bölgeye yönlendirildi. Yoğun kar ve tipi etkili."

Van Bahçesaray'da minibüsün üzerine çığ düştü | Video

Son dakika: Van Bahçesaray'da minibüsün üzerine çığ düştü
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Son dakika: Van Bahçesaray'da minibüsün üzerine çığ düştü
Son dakika: Van Bahçesaray'da minibüsün üzerine çığ düştü
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