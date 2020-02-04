Son dakika: Van Bahçesaray'da minibüsün üzerine çığ düştü

"Bize ilk gelen bilgi o yönde. Van Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde minibüs ve bir iş makinesinin çığ altında kaldığı ihbarı bize ulaştı. Ekipler bölgeye yönlendirildi. Yoğun kar ve tipi etkili."

Van Bahçesaray'da minibüsün üzerine çığ düştü | Video