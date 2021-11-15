Son dakika: Yerli ve milli projede geri sayım başladı! Teslim edileceği tarih belli oldu

Son dakika haberleri: STM Savaş Sistemleri Grup Yöneticisi Enver Küçükerman, 10. Deniz Sistemleri Semineri'nde şirketin sorumluluk üstlendiği projeler ve yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgiler verdi. Buna göre, STM Deniz Projeleri Direktörlüğü, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının ortaya koyduğu vizyon ve proje modeli doğrultusunda bir dizi proje yürütüyor. YERLİLİK ORANI YÜZDE 70-75 SEVİYELERİNE YÜKSELDİ MİLGEM Projesinde yerlileştirme faaliyetleri neticesinde yerlilik oranı MİLGEM özelinde yüzde 70-75 seviyelerine yükseldi. MİLGEM Projesi ile başlatılan yerli ve milli savaş gemisi üretimi yeteneğini daha da geliştirecek olan İSTİF Sınıfı Fırkateyn 2021 yılının başında denize indirildi ve 2023'ün ikinci yarısında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı hizmetine girmesi hedefleniyor. Test ve Eğitim Gemisi ise MİLGEM tekne formu kullanılarak İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde inşa edildi. STM'nin ilk kez ulusal bir özel sektör tersanesi ile işbirliği içinde gerçekleştirdiği gemi inşa projesi teslimata hazır hale getirildi. Test ve Eğitim Gemisi'nin bu ay içerisinde tesliminin gerçekleştirilmesi planlanıyor. TÜRK TİPİ HÜCUMBOT PROJESİ Türk Tipi Hücumbot Projesi kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyacını en üst seviyede karşılayacak, süratli, vuruş gücü yüksek, inovatif özelliklere sahip etkin bir platform çözümü sunmak üzere dizayn çalışmalarına Cumhurbaşkanlığı Savuma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan sözleşmeye uygun olarak devam ediliyor. İLK GEMİNİN BU AY TESLİM EDİLMESİ PLANLANIYOR Lojistik Destek Gemisi Projesi'nde STM, daha önceden inşasına başlanan 2 geminin geri kalan tüm faaliyetlerini bitirerek kullanıma sunmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. İlk geminin tesliminin bu ay, ikinci geminin ise Şubat 2024 sonuna teslimatı amaçlanıyor. Yurt dışında denizaltı modernizasyon, Türkiye'de ise denizaltı modernizasyon ve inşa projelerinde de sorumluluklar üstlenen STM, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı rehberliğinde yürütülecek Milli Denizaltı Programı için öngörülecek modele uygun olarak göreve hazır olduğunu ifade etti. Türkiye'nin denizaltı tasarım ve inşasına olan ihtiyacını da dikkate alan STM, özellikle yurt dışı dost ve müttefik ülkelerden gelen talepleri de dikkat alarak, bir adet Küçük Boyutlu Denizaltı tasarımını tamamladı ve seçili blok bazında inşaya başlamayı hedefliyor. DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI DA BELLİ OLDU Öte yandan, ABD'li askeri istatistik sitesi Global Firepower, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın en güçlü ordularını sıraladı. Global Firepower'ın yaptığı 2021 listesinin sıralaması şöyle: 1. ABD 2 milyon 245 bin askeri personel 13 binin üzerinde uçak 6 bin 100 tank 40 bin zırhlı araç 2. RUSYA 3.5 milyonun üzerinde askeri personel 4 bin 144 uçak 13 bin tank 27 bin 100 zırhlı araç 3. ÇİN 3 milyon 335 bin askeri personel 3 bin 260 adet uçak 3 bin 205 tank 35 bin zırhlı araç 4. HİNDİSTAN 5 milyonun üzerinde askeri personel 2 bin 119 uçak 4 bin 730 tank 10 bin zırhlı araç 5. JAPONYA 319 bin askeri personel 1480 uçak 1004 tank 5 bin 500 zırhlı araç 6. GÜNEY KORE 7 milyona yakın askeri personel 1581 uçak 2 bin 600 tank 14 bin 11 zırhlı araç 7.FRANSA 450 bin asker 1000'in üzerinde uçak 406 tank 6 bin 420 zırhlı araç 8. İNGİLTERE 275 bin askeri personel 738 uçak 109 tank 5 bin 500 zırhlı araç 9. BREZİLYA 2 milyonun üzerinde askeri personel 439 tank 676 uçak 10. PAKİSTAN 1.7 milyonluk askeri personel 2 bin 680 tank 10 bine yakın zırhlı araç TÜRKİYE 11'İNCİ SIRADA Dünyanın seçkin orduları arasında yer alan ve özellikle geliştirdiği SİHA/İHA teknolojisiyle göz kamaştıran TSK, bu sene iki basamak üste taşındı. Geçtiğimiz sene 13. sırada yer alan TSK, 2021 yılının en güçlü 11. ordusu unvanını aldı. Global Firepower, Türk ordusunun mevcut insan gücünü, 41 milyon 874 bin 832, askeri hizmete hazır olanların sayısı 35 milyon 174 bin 859, aktif personel sayısı 355 bin olarak bildirdi. 12. İTALYA 317 bin askeri personel 876 uçak 200 tank 8 bin 500 zırhlı araç 13. MISIR 1 milyon 330 bin askeri personel 1053 uçak 3 bin 735 tank 11 bin zırhlı araç 14. İRAN 1 milyon 925 bin askeri personel 516 uçak 3 bin 709 tank 8 bin 500 zırhlı araç 15. ALMANYA 215 bin askeri personel 701 uçak 244 tank 5 bin 260 zırhlı araç 16. ENDONEZYA 1 milyon 80 bin askeri personel 458 uçak 332 tank 1430 zırhlı araç 17. SUUDİ ARABİSTAN 505 bin askeri personel 889 uçak 1062 tank 12 bin 500 zırhlı araç 18. İSPANYA 216 bin askeri personel 519 uçak 327 tank 3 bin 500 zırhlı araç 19. AVUSTRALYA 80 bin askeri personel 425 uçak 59 tank 3 bin 50 zırhlı araç 20. İSRAİL 643 bin askeri personel 595 uçak 1650 tank 7 bin 500 zırhlı araç 21. KANADA 112 bin 500 askeri personel 377 uçak 82 tank 1535 zırhlı araç 22. TAYVAN 1 milyon 831 bin 500 askeri personel 739 uçak 1160 tank 8 bin 750 zırhlı araç 23. POLONYA 193 bin 500 askeri personel 469 uçak 863 tank 5 bin 125 zırhlı araç 24. VİETNAM 5 milyon 522 bin 500 askeri personel 247 uçak 2 bin 155 tank 5 bin 500 zırhlı araç 25. UKRAYNA 1 milyon 245 bin askeri personel 285 uçak 2 bin 430 tank 11 bin 435 zırhlı araç 26. TAYLAND 701 bin askeri personel 587 uçak 840 tank 2 bin 500 zırhlı araç 27. CEZAYİR 470 bin askeri personel 551 uçak 2 bin 24 tank 7 bin zırhlı araç 28. KUZEY KORE 7 milyon 900 bin askeri personel 946 uçak 6 bin 145 tank 10 bin zırhlı araç 29. YUNANİSTAN 424 bin 500 askeri personel 625 uçak 1344 tank 3 bin 845 zırhlı araç 30. İSVİÇRE 239 bin askeri personel 160 uçak 134 tank 2 bin 315 zırhlı araç Öte yandan; Globalfirepower ülkelerin deniz kuvvetlerini açıkladı. Türkiye bakın kaçıncı sırada yer alıyor... 97- İrlanda 96- Gürcistan 95- Gabon 94- Fildişi Sahili 93- Sierra Leone 92- Yeni Zelanda 91- Küba 90- Litvanya 89- Kazakistan 88- Umman 87- Belçika 86- Sudan 85- Letonya 84- Montenegro 83- Tanzanya 82- Kenya 81- Ecvador 80- Sırbistan 79- Panama 78- Gana 77- Uruguay 76- Demokratik Kongo Cumhuriyeti 75- Ukrayna 74- Guatemala 73- Kamboçya 72- Hırvatistan 71- Bulgaristan 70- Yemen 69- Güney Afrika 68- Nikaragua 67- Azerbaycan 66- Dominik 65- Laos 64- Ürdün 63- Kuveyt 62- Arnavutluk 61- Bahreyn 60- Paraguay 59- Singapur 58- Sri Lanka 57- Portekiz 56- Arjantin 55- İspanya 54- Avustralya 53- Romanya 52- Venezuela 51- Tunus 50- Suudi Arabistan 49- Hollanda 48- Suriye 47- Lübnan 46- Angola 45- Honduras 44- Irak 43- Peru 42- Malezya 41- Norveç 40- İsveç 39- Kanada 38- Kamerun 37- İsrail 36- Vietnam 35- Şili 34- Nijerya 33- Birleşik Arap Emirlikleri 32- İngiltere 31- Katar 30- Almanya 29- Tayland 28- Polonya 27- Cezayir 26- Tayvan 25- Bangladeş 24- Danimarka 23- Brezilya 22- Yunanistan 21- Fransa 20- Filipinler 19- Fas 18- Japonya 17- Meksika 16- İtalya 15- Myanmar 14- Güney Kore 13- Bolivya 12- TÜRKİYE 11- Pakistan 10- Endonezya 9- Kolombiya 8- Finlandiya 7- Hindistan 6- Mısır 5- Rusya 4- İran 3- Amerika 2- Çin 1- Kuzey Kore