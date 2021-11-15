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Haberler Galeri Son dakika: Yerli ve milli projede geri sayım başladı! Teslim edileceği tarih belli oldu
Giriş Tarihi: 15.11.2021 22:05 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 22:34

Son dakika: Yerli ve milli projede geri sayım başladı! Teslim edileceği tarih belli oldu

Son dakika haberleri: STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, Test ve Eğitim Gemisi ile Lojistik Destek Gemisi'nin (fotoğrafta) ilkini bu ay içeresinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim etmeyi amaçlıyor. Türk Tipi Hücumbot dizayn çalışmalarının 2022 sonunda tamamlanması planlanıyor. Türkiye'nin denizaltı tasarım ve inşasına olan ihtiyacı da dikkate alan STM, Küçük Boyutlu Denizaltı tasarımını tamamladı.

AA
Son dakika: Yerli ve milli projede geri sayım başladı! Yakın zamanda Türk donanmasına teslim edilecek

Son dakika haberleri: STM Savaş Sistemleri Grup Yöneticisi Enver Küçükerman, 10. Deniz Sistemleri Semineri'nde şirketin sorumluluk üstlendiği projeler ve yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

Buna göre, STM Deniz Projeleri Direktörlüğü, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının ortaya koyduğu vizyon ve proje modeli doğrultusunda bir dizi proje yürütüyor.

Son dakika: Yerli ve milli projede geri sayım başladı! Yakın zamanda Türk donanmasına teslim edilecek

YERLİLİK ORANI YÜZDE 70-75 SEVİYELERİNE YÜKSELDİ

MİLGEM Projesinde yerlileştirme faaliyetleri neticesinde yerlilik oranı MİLGEM özelinde yüzde 70-75 seviyelerine yükseldi.

MİLGEM Projesi ile başlatılan yerli ve milli savaş gemisi üretimi yeteneğini daha da geliştirecek olan İSTİF Sınıfı Fırkateyn 2021 yılının başında denize indirildi ve 2023'ün ikinci yarısında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı hizmetine girmesi hedefleniyor.

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Son dakika: Yerli ve milli projede geri sayım başladı! Yakın zamanda Türk donanmasına teslim edilecek

Test ve Eğitim Gemisi ise MİLGEM tekne formu kullanılarak İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde inşa edildi. STM'nin ilk kez ulusal bir özel sektör tersanesi ile işbirliği içinde gerçekleştirdiği gemi inşa projesi teslimata hazır hale getirildi. Test ve Eğitim Gemisi'nin bu ay içerisinde tesliminin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Son dakika: Yerli ve milli projede geri sayım başladı! Yakın zamanda Türk donanmasına teslim edilecek

TÜRK TİPİ HÜCUMBOT PROJESİ

Türk Tipi Hücumbot Projesi kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyacını en üst seviyede karşılayacak, süratli, vuruş gücü yüksek, inovatif özelliklere sahip etkin bir platform çözümü sunmak üzere dizayn çalışmalarına Cumhurbaşkanlığı Savuma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan sözleşmeye uygun olarak devam ediliyor.

Son dakika: Yerli ve milli projede geri sayım başladı! Yakın zamanda Türk donanmasına teslim edilecek

İLK GEMİNİN BU AY TESLİM EDİLMESİ PLANLANIYOR

Lojistik Destek Gemisi Projesi'nde STM, daha önceden inşasına başlanan 2 geminin geri kalan tüm faaliyetlerini bitirerek kullanıma sunmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. İlk geminin tesliminin bu ay, ikinci geminin ise Şubat 2024 sonuna teslimatı amaçlanıyor.

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