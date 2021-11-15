Son dakika: Yerli ve milli projede geri sayım başladı! Teslim edileceği tarih belli oldu

Test ve Eğitim Gemisi ise MİLGEM tekne formu kullanılarak İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde inşa edildi. STM'nin ilk kez ulusal bir özel sektör tersanesi ile işbirliği içinde gerçekleştirdiği gemi inşa projesi teslimata hazır hale getirildi. Test ve Eğitim Gemisi'nin bu ay içerisinde tesliminin gerçekleştirilmesi planlanıyor.