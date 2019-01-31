Sosyal medyada AK Parti'ye dev destek

AK Parti'nin seçim manifestosunu açıklayacağı gün sosyal medya adeta yıkıldı. 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler öncesi #MemleketİşiGönülİşi sloganı hashtag oldu. . AK Parti'nin 31 Mart 2019 yerel seçimleri için seçim manifestosu açıklanıyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı'nda AK Parti'nin seçim manifestosunu resmen açıklıyor. Manifesto açıklaması öncesi sosyal medyada açılan #MemleketİşiGönülİşi sloganı hashtag oldu. Binlerce kullanıcı işte bu paylaşımları yaptı!