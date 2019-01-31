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Sosyal medyada 'ye dev destek

'nin seçim manifestosunu açıklayacağı gün sosyal medya adeta yıkıldı. 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler öncesi #MemleketİşiGönülİşi sloganı hashtag oldu. .

Giriş Tarihi: 31.01.2019 11:44 Güncelleme Tarihi: 31.01.2019 12:02
Sosyal medyada AK Parti'ye dev destek

'nin 31 Mart 2019 yerel seçimleri için seçim manifestosu açıklanıyor.

Sosyal medyada AK Parti'ye dev destek

Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı'nda AK Parti'nin seçim manifestosunu resmen açıklıyor.

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Sosyal medyada AK Parti'ye dev destek

Manifesto açıklaması öncesi sosyal medyada açılan #MemleketİşiGönülİşi sloganı hashtag oldu.

Sosyal medyada AK Parti'ye dev destek

Binlerce kullanıcı işte bu paylaşımları yaptı!

Sosyal medyada AK Parti'ye dev destek
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Sosyal medyada AK Parti'ye dev destek
Sosyal medyada AK Parti'ye dev destek
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