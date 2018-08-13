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da büyük kampanya! ABD kuruluşlarına reklam verme...

Giriş Tarihi: 13.08.2018 12:41 Güncelleme Tarihi: 13.08.2018 13:41
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da büyük kampanya! ABD kuruluşlarına reklam verme...
Sosyal medyada büyük kampanya! ABD kuruluşlarına reklam verme...

ABD'nin Türkiye'ye yönelik ekonomi görünümlü siyasi operasyonuna dan büyük tepki. Gezi operasyonu, 17/25 Aralık ihaneti ve 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye düşmanlarının safında yeralan FOX TV, Türkiye'ye yönelik ekonomik darbe girişiminde de Trump yönetimine destek vermişti. Sosyal medya kullanıcıları İslamofobik çıkışları ile sık sık adını duyuran ABD'li işadamı Murdoch'un sahibi olduğu FOX TV olmak üzere tüm medya kuruluşlarına "reklam vermeyin kampanyası başlattı. Bu kuruluşlar arasında Türkiye'deki dijital reklam pastasını büyük ölçüde ele geçiren Google, Facebook, Twitter ve İnstagram da var. Reklam veren kuruluşlara da bir çağrıda bulunan sosyal medya kuruluşları "Türkiye düşmanı ABD medya kuruluşlarına reklam vermeyin çağrısında bulundu.

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  • 51
da büyük kampanya! ABD kuruluşlarına reklam verme...
Sosyal medyada büyük kampanya! ABD kuruluşlarına reklam verme...

ABD'nin Türkiye'ye yönelik ekonomi görünümlü siyasi operasyonuna dan büyük tepki.

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  • 51
da büyük kampanya! ABD kuruluşlarına reklam verme...
Sosyal medyada büyük kampanya! ABD kuruluşlarına reklam verme...

Gezi operasyonu, 17/25 Aralık ihaneti ve 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye düşmanlarının safında yeralan FOX TV, Türkiye'ye yönelik ekonomik darbe girişiminde de Trump yönetimine destek vermişti.

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  • 51
da büyük kampanya! ABD kuruluşlarına reklam verme...
Sosyal medyada büyük kampanya! ABD kuruluşlarına reklam verme...

kullanıcıları İslamofobik çıkışları ile sık sık adını duyuran ABD'li işadamı Murdoch'un sahibi olduğu FOX TV olmak üzere tüm medya kuruluşlarına "reklam vermeyin kampanyası başlattı.

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  • 51
da büyük kampanya! ABD kuruluşlarına reklam verme...
Sosyal medyada büyük kampanya! ABD kuruluşlarına reklam verme...

Bu kuruluşlar arasında Türkiye'deki dijital reklam pastasını büyük ölçüde ele geçiren Google, Facebook, Twitter ve İnstagram da var.

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  • 51
da büyük kampanya! ABD kuruluşlarına reklam verme...
Sosyal medyada büyük kampanya! ABD kuruluşlarına reklam verme...

Reklam veren kuruluşlara da bir çağrıda bulunan kuruluşları "Türkiye düşmanı ABD medya kuruluşlarına reklam vermeyin çağrısında bulundu.

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  • 51
da büyük kampanya! ABD kuruluşlarına reklam verme...
Sosyal medyada büyük kampanya! ABD kuruluşlarına reklam verme...

2017 yılında Türkiye'den ABD şirketi kuruluşlara 1.05 milyar dolar reklam verildi...

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