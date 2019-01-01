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sınırına askeri sevkiyat

Giriş Tarihi: 01.01.2019 21:14 Güncelleme Tarihi: 01.01.2019 21:15
Suriye sınırına askeri sevkiyat

sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy 'ya ulaştı.

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Çeşitli birliklerden gönderilen obüs, tank, zırhlı personel taşıyıcı ve mühimmat yüklü tırlardan oluşan konvoy, merkez Haliliye ilçesinde bulunan 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığına giriş yaptı.

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Suriye sınırına askeri sevkiyat

Konvoyun bir bölümü ise Viranşehir ilçesinden geçerek Mardin-Şırnak güzergahına ilerledi.

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Araçların, sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Suriye sınırına askeri sevkiyat

İşte sınırına yapılan sevkiyatlardan kareler...

Suriye sınırına askeri sevkiyat
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Suriye sın��rına askeri sevkiyat
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