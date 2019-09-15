Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Suriye'de Türkiye sınırındaki hastaneye terör saldırısı: 12 ölü

'de sınırındaki hastaneye terör saldırısı: 12 ölü

Giriş Tarihi: 15.09.2019 21:43 Güncelleme Tarihi: 15.09.2019 21:47
Suriye'de Türkiye sınırındaki hastaneye terör saldırısı: 12 ölü

- sınırındaki Çobanbey beldesine düzenlenen bombalı terör saldırısında ilk belirlemelere göre 12 sivil hayatını kaybetti.

Suriye'de Türkiye sınırındaki hastaneye terör saldırısı: 12 ölü

'nin kuzeyinde sınırındaki Çobanbey beldesindeki hastane yakınında bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 12 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda sivil yaralandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Suriye'de Türkiye sınırındaki hastaneye terör saldırısı: 12 ölü

Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısındaki topraklarında Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan beldenin güneyinde, Çobanbey Hastanesinin yakınındaki otoparkta bomba yüklü bir araç infilak ettirildi.

Suriye'de Türkiye sınırındaki hastaneye terör saldırısı: 12 ölü

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 12 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.

Suriye'de Türkiye sınırındaki hastaneye terör saldırısı: 12 ölü

Olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri, patlama sonucu hastane yakınındaki yıkılan evlerin enkazında arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Ölü sayısın artmasından endişe ediliyor.

Patlama sonucu hastanede de maddi zarar oluştu.

Suriye'de Türkiye sınırındaki hastaneye terör saldırısı: 12 ölü

Ölü sayısın artmasından endişe ediliyor.

Patlama sonucu hastanede de maddi zarar oluştu.

Suriye'de Türkiye sınırındaki hastaneye terör saldırısı: 12 ölü
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
BİZE ULAŞIN