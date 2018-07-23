Taksim Camisi'nin minaresi yükseliyor

Caminin ana ve iki küçük kubbesinin tamamlandığını belirten Demircan, şöyle devam etti:

"Caminin altındaki otopark katları tamamen bitti. Şimdi içerisindeki bazı güçlendirme çalışmaları yapılıyor. Ana kubbe geçen ay tamamlanmıştı. Ondan sonra minare çalışmalarına geçtiler. Birinci minare 12 günde tamamladı ve çok hızlı bir şekilde yapımına devam ediyor. Bunun yanında küçük bir kubbenin çinko kaplaması yapıldı. Çalışmaların ardından cami kaba inşaatı bitme aşamasına geldi. Ağustosun sonu itibarıyla kaba inşaat ve minareler bitmiş olacak. Ardından ince işçilik fiilen başlayacak.''