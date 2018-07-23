Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Taksim Camisi'nin minaresi yükseliyor

Giriş Tarihi: 23.07.2018 13:11 Güncelleme Tarihi: 23.07.2018 13:24
  • 1
  • 11
Taksim Camisi'nin minaresi yükseliyor
Taksim Camisi'nin minaresi yükseliyor

Taksim'de temeli geçen yıl atılan caminin birinci minaresi yükseliyor.

  • 2
  • 11
Taksim Camisi'nin minaresi yükseliyor
Taksim Camisi'nin minaresi yükseliyor

Temeli 17 Şubat'ta 2017'de atılan ve mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzası taşıyan caminin yapımı sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 11
Taksim Camisi'nin minaresi yükseliyor
Taksim Camisi'nin minaresi yükseliyor

Ana kubbesi tamamlanan caminin altındaki otoparkın katları da yapıldı, güçlendirme çalışması da devam ediyor.

  • 4
  • 11
Taksim Camisi'nin minaresi yükseliyor
Taksim Camisi'nin minaresi yükseliyor

Yoğun şekilde çalışan işçiler, 61 metre yüksekliğe ulaşacak minarelerin birincisinde inşaat çalışmasını sürdürüyor.

  • 5
  • 11
Taksim Camisi'nin minaresi yükseliyor
Taksim Camisi'nin minaresi yükseliyor

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 1,5 yıldır Taksim Camisi'nde hızlı bir çalışma yapıldığını ve inşaatın son evlerine gelindiğini söyledi.

  • 6
  • 11
Taksim Camisi'nin minaresi yükseliyor
Taksim Camisi'nin minaresi yükseliyor

Caminin ana ve iki küçük kubbesinin tamamlandığını belirten Demircan, şöyle devam etti:

"Caminin altındaki otopark katları tamamen bitti. Şimdi içerisindeki bazı güçlendirme çalışmaları yapılıyor. Ana kubbe geçen ay tamamlanmıştı. Ondan sonra minare çalışmalarına geçtiler. Birinci minare 12 günde tamamladı ve çok hızlı bir şekilde yapımına devam ediyor. Bunun yanında küçük bir kubbenin çinko kaplaması yapıldı. Çalışmaların ardından cami kaba inşaatı bitme aşamasına geldi. Ağustosun sonu itibarıyla kaba inşaat ve minareler bitmiş olacak. Ardından ince işçilik fiilen başlayacak.''

  • 7
  • 11
Taksim Camisi'nin minaresi yükseliyor
Taksim Camisi'nin minaresi yükseliyor

''Minare caminin ihtişamını ortaya çıkaracak''

Demircan, birinci minarenin işçiler tarafından hızlı şekilde yapıldığını anlattı.

BİZE ULAŞIN