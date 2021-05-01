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Haberler Galeri Tam kapanma çalışma izin belgesi nasıl alınır, nereden çıkartılır? E-devlet ile çalışma izni, sokağa çıkma yasağı muafiyet belgesi alma
Giriş Tarihi: 01.05.2021 18:32 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 18:59

Tam kapanma çalışma izin belgesi nasıl alınır, nereden çıkartılır? ile çalışma izni, sokağa çıkma yasağı muafiyet belgesi alma

Tam kapanmanın ikinci günü geride kalırken, çalışma izni ve sokağa çıkma yasağı muafiyet belgesi ile ilgili son dakika açıklaması paylaşdı. Perşembe akşamı, İçişleri Bakanlığı Çalışma İzni Belgesi ekranında yaşanan yoğunluk nedeniyle aksamalar olmuş ve eski belgelerin Pazar akşamına kadar kabul edileceği bildirilmişti. Yeni sisteme göre, tam kapanma sürecinde sokağa çıkam yasağı muafiyet belgesi, ya da çalışma izni belgesi nasıl alınır, nasıl sorgulanır? İşte, artık ile koordineli çalışan e-devlet izin belgesi ekranı ve sokağa çıkma yasağı muafiyet belgesi alma adımları...

Tam kapanma çalışma izin belgesi nasıl alınır, nereden çıkartılır? E-devlet ile çalışma izni, sokağa çıkma yasağı muafiyet belgesi alma

Tam kapanma kararı sonrası, sokağa çıkma yasağı muafiyeti veya bir başka deyişle çalışma izni alma prosedüründe önemli bir değişiklik yaşandı. İlgili şirketin faaliyet kodu uygunsa o şirketin el ile veya dijital olarak izin/görevlendirme belgesi yazması yetiyordu. Ancak tam kapanma sürecinde, ile uyumlu olarak çalışan çalışma izin belgesi ekranından muafiyet belgesi alınması gerekiyor. Bu süreçte çalışacak olan "Çalışma izin belgesi (SGK kayıt belgesi) nasıl alınır, nereden çıkartılır?" sorularına ait yanıtı araştırıyor. İşte, e-Devlet ile SGK kayıt – sokağa çıkma yasağı muafiyet yani Çalışma İzin Belgesi alma ve sorgulama ekranı…

Tam kapanma çalışma izin belgesi nasıl alınır, nereden çıkartılır? E-devlet ile çalışma izni, sokağa çıkma yasağı muafiyet belgesi alma

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ NEDİR?

, tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri tarafından düzenlenen mevcut görev belgelerinin 2 Mayıs Pazar günü saat 24.00'e kadar geçerli olacağını açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Çalışma izin belgeleri üzerinden alınabilmesi için tüm hazırlıklarımızı tamamladık ve başvuru ekranı e-Devlet'te açıldı. Tam kapanma döneminde muafiyet kapsamında bulunan iş yerlerinde çalışan ve e-Devlet kapısında oluşan yoğunluk nedeniyle sisteme zaman zaman erişimde güçlük yaşayan vatandaşlarımızın endişe ve acele etmelerine gerek yoktur.

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Tam kapanma çalışma izin belgesi nasıl alınır, nereden çıkartılır? E-devlet ile çalışma izni, sokağa çıkma yasağı muafiyet belgesi alma

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

İlgili iş yerleri tarafından düzenlenmiş olan mevcut görev belgeleri 2 Mayıs Pazar günü saat 24.00'e kadar geçerli olacaktır. Ayrıca e-başvuru sistemine erişim güçlüğü yaşanması halinde ekteki form manuel olarak doldurulup çalışan ve iş yeri/firma yetkilisi tarafından imzalanarak görev belgesi kullanılabilir. Kimsenin mağduriyet yaşamaması ve muafiyetlerinin kötüye kullanılmaması için her türlü tedbirlerimizi aldık" denildi.

Tam kapanma çalışma izin belgesi nasıl alınır, nereden çıkartılır? E-devlet ile çalışma izni, sokağa çıkma yasağı muafiyet belgesi alma

E-DEVLET ÇALIŞMA İZNİ BELGESİ ALMA EKRANI

sistemi www.turkiye.gov.tr adresine girdikten sonra E-Başvuru ekranına tıklamanız gerekiyor. Daha sonra e-Devlet şifreniz ve T.C kimlik numaranız ile giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekrandan kaydınızı görüntüleyebilir ve bunu çıktı olarak alabilirsiniz. Çalışma belgesi almak için aşağıdaki linke tıklayınız.

E-DEVLET ÇALIŞMA BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Tam kapanma çalışma izin belgesi nasıl alınır, nereden çıkartılır? E-devlet ile çalışma izni, sokağa çıkma yasağı muafiyet belgesi alma

Başvuruda bulunacak çalışanın e-başvuru sistemini kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alınamaması durumunda bir defaya mahsus olmak ve en fazla üç gün için geçerli olmak kaydıyla Ek-1'de örneği sunulan görev belgesi formu manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle düzenlenebilecek.
e-başvuru sitemi üzerinden veya zorunlu hallerde manuel olarak düzenlenen görev belgeleri kapsamında;

İşyeri/firma yetkilisi, imza altına aldığı belgede belirtilen kişinin yetkilisi olduğu işyerinde/firmada çalıştığı, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında zorunlu bir amaçla işyerinde olması gerektiği bilgisinin doğruluğundan,

Hakkında görev belgesi düzenlenen kişi ise kendisi ile ilgili bilgilerin doğruluğundan ve sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet nedeni ile buna bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı davranmaktan, sorumlu olacak.

Düzenlenen görev belgesi, sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında muafiyet tanınan işyerlerinde çalışan personelin yanında bulundurulacak ve yapılacak kontrollerde denetim ekiplerine ibraz edilecek.

e-başvuru sistemi üzerinden üretilen görev belgeleri eş zamanlı olarak kolluk kuvvetlerinin bilgi sistemlerine de iletilecek olup, kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetleri sırasında, geçerli görev belgesi olmayan/ibraz edemeyen veya görev belgesinde belirtilen muafiyet nedeni, zamanı ve güzergahı ile denetim sırasındaki durumu uyumlu olmayan kişiler ile eksik/yanlış bilgi veren işyeri yetkilileri hakkında adli ve idari işlem uygulanacak.

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