Tam kapanma kararı açıklandı! Tam kapanma nedir ve tam kapanma nasıl oluyor? İşte, kapanmanın uygulama süreci

Tam kapanma nedir? Bugün en çok araştırılan konular arasında bu soru yer alıyor. Kabine Toplantısı'ndan tam kapanma kararı çıktı ve detayları Başkan Erdoğan Millete Sesleniş konuşmasında kamuyoyu ile paylaştı. Bu karar sonrası "tam kapanma nedir" sorusu da 84 milyon tarafından araştırılmaya başlandı. Kabine kararlarına göre, 81 ili kapsayan tam kapanma nedir ve nasıl uygulanacak? Aşağıda, tam kapanmadan muaf olan işletmeler, yüz yüze ve uzaktan eğitim uygulaması ile "tam kapanma nasıl oluyor" sorusunun yanıtı yer alıyor.