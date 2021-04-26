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Haberler Galeri Tam kapanma kararı açıklandı! Tam kapanma nedir ve tam kapanma nasıl oluyor? İşte, kapanmanın uygulama süreci
Giriş Tarihi: 26.04.2021 21:32 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 21:38

kararı açıklandı! Tam kapanma nedir ve tam kapanma nasıl oluyor? İşte, kapanmanın uygulama süreci

Son dakika haberine göre kabine toplantısından kararı çıktı. Başkan yaptığı millete sesleniş konuşmasında, toplantıda tam kapanma kararının alındığını ve uygulanacağı tarihleri açıkladı. Erdoğan'ın açıklamaları sonrası, "tam kapanma nedir, tam kapanma nasıl olur" gibi sorular da vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Tam kapanmada nerelerin açık olacağı, bankaların durumu, tedarik zinciri, yüz yüze ve uzaktan eğitim süreci ile 'tam kapanma nedir' sorusu da yanıt bulmuş oldu. İşte, tam kapanmanın detayları, tam kapanmanın nasıl uygulanacağı ve açık ya da kapalı olacak kurumlar…

Tam kapanma kararı açıklandı! Tam kapanma nedir ve tam kapanma nasıl oluyor? İşte, kapanmanın uygulama süreci

nedir? Bugün en çok araştırılan konular arasında bu soru yer alıyor. 'ndan tam kapanma kararı çıktı ve detayları Başkan Erdoğan Millete Sesleniş konuşmasında kamuyoyu ile paylaştı. Bu karar sonrası "tam kapanma nedir" sorusu da 84 milyon tarafından araştırılmaya başlandı. Kabine kararlarına göre, 81 ili kapsayan tam kapanma nedir ve nasıl uygulanacak? Aşağıda, tam kapanmadan muaf olan işletmeler, yüz yüze ve uzaktan eğitim uygulaması ile "tam kapanma nasıl oluyor" sorusunun yanıtı yer alıyor.

Tam kapanma kararı açıklandı! Tam kapanma nedir ve tam kapanma nasıl oluyor? İşte, kapanmanın uygulama süreci

kararını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadelere yer verdi;

"VAKA SAYILARIMIZI SÜRATLE 5 BİNİN ALTINA İNDİRMELİYİZ"
Erdoğan, Kovid-19'la mücadeleye ilişkin, "Avrupa'nın açılma sürecine girdiği bir dönemde, bizim geride kalmamak için vaka sayılarımızı süratle 5 binin altına indirmeliyiz.

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Tam kapanma kararı açıklandı! Tam kapanma nedir ve tam kapanma nasıl oluyor? İşte, kapanmanın uygulama süreci

Aksi takdirde, turizmden ticarete ve eğitime kadar her alanda ağır bir faturayla karşı karşıya gelmemiz kaçınılmaz olacaktır." diye konuştu.

Tam kapanma kararı açıklandı! Tam kapanma nedir ve tam kapanma nasıl oluyor? İşte, kapanmanın uygulama süreci

"29 NİSAN'DA 17 MAYIS'A KADAR SÜRECEK ŞEKİLDE TAM KAPANMAYA GEÇİYORUZ"
Erdoğan, alınan yeni tedbirlere ilişkin, şunları aktardı:

"29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir.

Tam kapanma kararı açıklandı! Tam kapanma nedir ve tam kapanma nasıl oluyor? İşte, kapanmanın uygulama süreci

Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek.

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