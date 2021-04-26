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Haberler Galeri Tam kapanma kararı için gözler Kabine'de! Kabine Toplantısı saat kaçta başlayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?
Giriş Tarihi: 26.04.2021 09:30 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 10:00

kararı için gözler Kabine'de! saat kaçta başlayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

İki haftalık kısmi kapanmanın bugün itibarı ile sonuna gelinirken gözler ve kararlarına çevrildi. Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak. Kabine'nin ana gündem maddesini Ramazan bayramı ve 19 Mayıs'ı da içine alacak olan 2-3 haftalık kararı oluşturuyor. Bu noktada, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak sorusunun yanıtı merak konusu oldu. kararları hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıklama yapacak. Peki, Kabine Toplantısı saat kaçta başlayacak? İşte, günün en önemli konusuna ilişkin detaylar

Tam kapanma kararı için gözler Kabine'de! Kabine Toplantısı saat kaçta başlayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan iki haftalık kısmi kapanma sürecinin sonuna gelindi. Yeni hafta ile beraber da en çok araştırılan konu olarak öne çıkıyor. Bugün gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı ile beraber yeni kararların ve tedbirlerin alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddesini 2-3 haftalık süreci oluşturuyor. Vaka sayısının nispeten düşmeye başlaması ile beraber tam kapanma olacak mı sorusunun da Kabine Toplantısı ile yanıt bulması bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ne zaman olacak? İşte, Kabine Toplantısı ve Bakanlar Kurulu'nun gündem maddeleri

Tam kapanma kararı için gözler Kabine'de! Kabine Toplantısı saat kaçta başlayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

TAM KAPANMA OLACAK MI? KABİNE TOPLANTISI SONRASINDA SON DAKİKA KARARLARI AÇIKLANACAK

Başkan başkanlığında bugün toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, salgınla mücadelede alınacak yeni önlemleri masaya yatıracak. ve 19 Mayıs'ı içine alacak 2-3 haftalık tam kapanma kararı masada olacak. Türkiye, önümüzdeki günlerde salgınla mücadelede kapanma ile günlük vakaları hızla düşürürken hızlı bir aşılama sürecine girmek istiyor. İşte bu nedenle bugün gerçekleşecek önümüzdeki 1 aylık süreci belirlemesi açısından büyük önem taşıyor.

RUS AŞISI DA GELİYOR

Spuknik V aşısının bu nedenle devreye sokulacağı belirtildi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında iki hafta önce alınan önlemlerin sonuçları detaylı bir şekilde masaya yatırılacak. Günlük vaka sayıları, yoğun bakımların doluluk oranları ve sağlık sisteminin kaldırma kapasitesi çerçevesinde kısıtlamaların kapsamının ne olacağına karar verilecek.

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Tam kapanma kararı için gözler Kabine'de! Kabine Toplantısı saat kaçta başlayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

TAM KAPANMA BEKLENTİSİ ÇOK YÜKSELDİ! İŞTE TAM KAPANMA KARARI ALINIRSA GELİRSE ALINACAK ÖNLEMLER

Kabine toplantısında, ramazan bayramı ve 19 Mayıs'ı da içine alacak 2-3 haftalık bir tam kapanma kararı çıkması beklentisi oldukça yüksek. Tam kapanmada kamu ve özel işyerleri kapalı olacak. Zorunlu üretim sektörleri ve marketler gibi hizmetler ise devam edecek. Sokağa çıkma kısıtlaması ve şehirlerarası seyahat yasağı gündeme gelecek.

HIZLI AŞILAMA

Alınması muhtemel son dakika kararıyla olsa da olmasa da hedef olarak vakaların hızla aşağı doğru çekilmesi konacak ve aşılamaya ise hız verilecek. Spuknik V aşısının bu nedenle devreye sokulduğu 40-50 milyonun kısa sürede aşılanmasının planlandığı bildirildi. Alınan önlemlere karşın günlük vaka sayılarının daha önceki dalgalardaki olduğu gibi hızla düşmemesinin iki nedeni bulunuyor.

Tam kapanma kararı için gözler Kabine'de! Kabine Toplantısı saat kaçta başlayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

Bunlardan ilki İngiliz mutantı. Şu anda vakaların yüzde 90'ı yüzde 30 daha hızlı yayılan İngiliz mutantı. İkinci ise toplumun yüzde 30'luk bölümünün "Sıkıldım, bunaldım" diyerek yasaklara uymaması.

17 NİSAN SONRASI DÜŞÜŞ BAŞLADI

Üçüncü dalgada kırılma noktası 17 Nisan oldu. Bu tarihten sonra günlük vaka sayıları plato çizmeye başladı ve salgının yayılma hızı düştü. Bir başka önemli gelişmede test-vaka oranının yüzde 16'lara gerilemesi oldu.

2 HAFTADA VAKALAR YÜZDE 35 AZALDI

Kısmi kapanma döneminde 8 ve 12. sınıflar hariç uzaktan eğitime geçilmesi, kalabalık iftar sofralarının kurulmaması, şehirlerarası seyahat kısıtlaması getirilmesi ve kamuda dönüşümlü mesaiye geçilmesi vaka sayılarında ciddi düşüşlerin yaşanmasını sağladı. İki hafta içinde vaka sayıları yüzde 35 azalarak 40 binlere geriledi.

Tam kapanma kararı için gözler Kabine'de! Kabine Toplantısı saat kaçta başlayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 26 Nisan 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının 15.00'de başlaması bekleniyor.

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