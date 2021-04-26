Tam kapanma kararı olacak mı? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı saat kaçta başlayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

Bunlardan ilki İngiliz mutantı. Şu anda vakaların yüzde 90'ı yüzde 30 daha hızlı yayılan İngiliz mutantı. İkinci ise toplumun yüzde 30'luk bölümünün "Sıkıldım, bunaldım" diyerek yasaklara uymaması.
17 NİSAN SONRASI DÜŞÜŞ BAŞLADI
Üçüncü dalgada kırılma noktası 17 Nisan oldu. Bu tarihten sonra günlük vaka sayıları plato çizmeye başladı ve salgının yayılma hızı düştü. Bir başka önemli gelişmede test-vaka oranının yüzde 16'lara gerilemesi oldu.
2 HAFTADA VAKALAR YÜZDE 35 AZALDI
Kısmi kapanma döneminde 8 ve 12. sınıflar hariç uzaktan eğitime geçilmesi, kalabalık iftar sofralarının kurulmaması, şehirlerarası seyahat kısıtlaması getirilmesi ve kamuda dönüşümlü mesaiye geçilmesi vaka sayılarında ciddi düşüşlerin yaşanmasını sağladı. İki hafta içinde vaka sayıları yüzde 35 azalarak 40 binlere geriledi.