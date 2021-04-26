Tam kapanma kararı olacak mı? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı saat kaçta başlayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan iki haftalık kısmi kapanma sürecinin sonuna gelindi. Yeni hafta ile beraber Kabine Toplantısı da en çok araştırılan konu olarak öne çıkıyor. Bugün gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı ile beraber yeni kararların ve tedbirlerin alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddesini 2-3 haftalık tam kapanma süreci oluşturuyor. Vaka sayısının nispeten düşmeye başlaması ile beraber tam kapanma olacak mı sorusunun da Kabine Toplantısı ile yanıt bulması bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ne zaman olacak? İşte, Kabine Toplantısı ve Bakanlar Kurulu'nun gündem maddeleri