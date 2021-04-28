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Haberler Galeri Tam kapanma yarın saat kaçta başlayacak? Tam kapanma sokağa çıkma yasağı saatleri!
Giriş Tarihi: 28.04.2021 10:25 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 10:27

yarın saat kaçta başlayacak? !

Tüm Türkiye Perşembe gününden itibaren dönemine geçiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada sonrası iki hafta sürecek olan kapanmanın saat kaçta başlayacağı ve kaçta biteceği sorgulanıyor. Yayınlanan genelge kapsamında belirtilen istisna kuruluşlar hariç, tüm iş yerlerinin faaliyetlerine ara vermesini kararlaştırıldı. Bu noktada yarın başlayacak olan tam kapanmada merak ediliyor. , kaçta bitecek? nasıl?

Tam kapanma yarın saat kaçta başlayacak? Tam kapanma sokağa çıkma yasağı saatleri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı genelgesi ile detaylar duyuruldu. Normal şartlarda hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanırken iki hafta sürecek olan tam kapanmanın saat kaçta başlayacağı merak edildi. Yayınlanan genelgede kimler muaf, nasıl gibi sorular yanıt buldu. Bakanlığın internet sitesindeki yanıtlara göre, 29 Nisan Perşembe günü tam kapanma başlıyor. Peki , kaçta bitecek? ile ilgili detaylar…

Tam kapanma yarın saat kaçta başlayacak? Tam kapanma sokağa çıkma yasağı saatleri!

TAM KAPANMA YARIN SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Perşembe gününden itibaren 17 günlük tam kapanmanın başlayacağını açıkladı. 29 Nisan 2021 yani Perşembe akamı saat 19.00'dan başlayın 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihlerde kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ YAYINLANDI

Covid-19 virüsünün mutasyona uğrayan yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla yeni tedbirlerin alınması gerekmiş ve 13 Nisan 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren iki haftalık kısmi kapanma sürecine girilmiştir.

Gelinen aşamada temel usul ve esasları 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelgemizle belirlenen kısmi kapanma tedbirleri sonrasında salgının artış hızının önce yavaşladığı, akabinde durduğu, son günlerde ise bir düşüş eğilimine girdiği görülmektedir.

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Tam kapanma yarın saat kaçta başlayacak? Tam kapanma sokağa çıkma yasağı saatleri!

TAM KAPANMA SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Bu çerçevede 26.04.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; hali hazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek dönemine geçilecektir. 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde ülke genelini kapsayacak şekilde aşağıdaki tedbirlerin alınması gerektiği değerlendirilmektedir.

Tam kapanma yarın saat kaçta başlayacak? Tam kapanma sokağa çıkma yasağı saatleri!

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

1.1- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı Genelgemizde açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Perşembe gününden itibaren 17 günlük tam kapanmanın başlayacağını açıkladı. Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

29 Nisan 2021 yani Perşembe akamı saat 19.00'dan başlayın 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihlerde kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

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