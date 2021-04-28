Tam kapanma yarın saat kaçta başlayacak? Tam kapanma sokağa çıkma yasağı saatleri!

Tüm Türkiye Perşembe gününden itibaren tam kapanma dönemine geçiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada sonrası iki hafta sürecek olan kapanmanın saat kaçta başlayacağı ve kaçta biteceği sorgulanıyor. Yayınlanan genelge kapsamında belirtilen istisna kuruluşlar hariç, tüm iş yerlerinin faaliyetlerine ara vermesini kararlaştırıldı. Bu noktada yarın başlayacak olan tam kapanmada sokağa çıkma yasağı saatleri merak ediliyor. Tam kapanma yarın saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Tam kapanma sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl?