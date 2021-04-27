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Haberler Galeri Tam kapanmada kargolar açık mı, kapalı mı? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 27.04.2021 09:34 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 09:55

, kapalı mı? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında ?

Yurt genelinde ilan edilen tam kapanma kararı sonrasında kargo çalışma saatleri gündeme geldi. Son gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda Başkan Erdoğan, 'nin 17 günlük tam kapanma sürecine girdiğini duyururken kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap gibi işletmeler ise 10:00-17:00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecekler. Yayınlanan genelge ile sorusu yanıt bulurken açık kurumlar listesi de duyuruldu.

Tam kapanmada kargolar açık mı, kapalı mı? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu?

Kargo çalışma saatleri ile ilgili son değişiklikler milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Artan vaka sayısını kontrol altına almak amacıyla tam kapanma sürecine geçildiğini duyurulurken sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İçişleri genelgesine göre, hafta içi ve hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan Perşembe gününden itibaren tam kapanma süreci başlayacak. Yük ve eşya taşımacılığı işini üstlenen kargoların çalışma durumu ise merak konusu oluyor. ? Tam kapanma kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Tam kapanmada kargolar açık mı, kapalı mı? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu?

TAM KAPANMADA KARGOLAR AÇIK MI?

Corona virüsü tedbirleri nedeniyle çalışma saatlerinde yapılan düzenlemeler arasında kargoların da olup olmadığı araştırılıyor. Şu ana kadar yapılan resmi açıklamalar ışığında, tam kapanmada kargolar açık olacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada tam kapanmadan muaf olacak kişilerin ve yerlerin de listesi yer alırken kargo çalışanlarının muaf olacağı biliniyor.

İçişleri Bakanlığı, 81 ile tam kapanma genelgesi gönderdi

Kısıtlamadan muaf kişi ve yerlerin listesine de yer verilen bakanlık açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla;

Yeni tedbirler açıklandı. Kısıtlamalar şöyle: '' 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen üretim, imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir. Yeme içme sektöründe sadece paket servisle hizmet verilebilecek, şartları uygun olan işletmeler bu hizmeti gerektiğinde kesintisiz devam ettirebilecektir.

Hizmetlerini sürdürecek olan kamu kurumlarındaki personel uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya yönlendirilecektir. Uzaktan çalışan kamu personeli de sokağa çıkma sınırlamasına tabi olacaktır.''

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Tam kapanmada kargolar açık mı, kapalı mı? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu?

İçişleri Bakanlığı genelgesinde kargo şirketlerine yer verildi. Yazıda:

Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları,

Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları yasaklardan muaf olacak.

PTT KARGO AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre kargo görevlileri hafta sonu sokağa çıkma yasağından muaf ve şubeler Cumartesi günü 08.30-17.30 saatleri arasında dağıtım yapıyor. Pazar günü ise PTT şubeleri kapalı ve dağıtım yapılmıyor.

Tam kapanmada kargolar açık mı, kapalı mı? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu?
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Tam kapanmada kargolar açık mı, kapalı mı? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu?
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