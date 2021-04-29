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Haberler Galeri Tam kapanmada kreşler açık mı? İçişleri Bakanlığı Genelge ile 29 Nisan 18 Mayıs tam kapanma sokağa çıkma yasağında kreşler - anaokulları açık mı, kapalı mı?
Giriş Tarihi: 29.04.2021 22:54 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 22:56

Tam kapanmada kreşler açık mı? İçişleri Bakanlığı Genelge ile 29 Nisan 18 Mayıs , ?

Küresel çapta pandemi oluşturan corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika haberleri peş peşe geliyor. 'ın liderliğinde yapılan son kabine toplantısının ardından 29 Nisan - 17 Mayıs tarihlerini kapsayan tam kapanma sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyurulmuştu. Bugün itibariyle başlayan tam kapanmada kreşler açık mı, ? sorusu küçük çocuğu bulunan aileler tarafından yoğun şekilde merak edilerek araştırılıyor. Öğrenilmek istenen 29 Nisan 18 Mayıs , kapalı mı? sorusu yanıtları ve merak edilen tüm detaylar.

Tam kapanmada kreşler açık mı? İçişleri Bakanlığı Genelge ile 29 Nisan 18 Mayıs tam kapanma sokağa çıkma yasağında kreşler - anaokulları açık mı, kapalı mı?

Ülkemizde 2020 yılının Mart ayından bu yana etkilerini sürdürmeye devam eden corona virüsü ile ilgili olarak son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. En son kabine toplantısında çıkan 29 Nisan - 17 Mayıs tam kapanma uygulaması kararı sonrasında kreş ve anaokulu çağında çocuğu bulunan aileler tarafından Tam kapanmada kreşler açık mı? sorusu üzerinde yoğun şekilde araştırmalar yapılıyor. Merak edilen 29 Nisan 18 Mayıs , ? soruları yanıtları ve diğer tüm son dakika ayrıntıları şöyle;

Tam kapanmada kreşler açık mı? İçişleri Bakanlığı Genelge ile 29 Nisan 18 Mayıs tam kapanma sokağa çıkma yasağında kreşler - anaokulları açık mı, kapalı mı?

TAM KAPANMADA KREŞLER AÇIK MI?

Tama kapanma süresince kreşler ve anaokulları açık mı, olacak sorularına ilişkin tüm detaylar şu şekilde;

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Tam kapanmada kreşler açık mı? İçişleri Bakanlığı Genelge ile 29 Nisan 18 Mayıs tam kapanma sokağa çıkma yasağında kreşler - anaokulları açık mı, kapalı mı?

Son kabine toplantısı sonrası yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesinde konuya ilişkin şu detaylar yer alıyor.

  • Ana okulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecek.

Tam kapanmada kreşler açık mı? İçişleri Bakanlığı Genelge ile 29 Nisan 18 Mayıs tam kapanma sokağa çıkma yasağında kreşler - anaokulları açık mı, kapalı mı?

"KISITLAMALARDAN MUAF OLAN AİLELER…"

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından yapılan son dakika açıklamasında "Tam kapanma döneminde, sadece kısıtlamalardan muaf olan ailelerimizin çocukları için kreşlerimiz açık olacak." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın tüm detayları şöyle;

Tam kapanmada kreşler açık mı? İçişleri Bakanlığı Genelge ile 29 Nisan 18 Mayıs tam kapanma sokağa çıkma yasağında kreşler - anaokulları açık mı, kapalı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlığa bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin tam kapanma döneminde, sadece kısıtlamalardan muaf olanların çocuklarının bakım ve gözetim ihtiyaçlarının güvenli bir ortamda sağlanabilmesi amacıyla, faaliyetlerinin devam edeceğini açıkladı.

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