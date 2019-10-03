Tarihi an! Dünyayı titretti...

BBC, Japon Denizi'ne düşen füzenin gökyüzünde Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan iki kat fazla yükseğe çıktığını bildiriyor. Son iki yılda ilk kez bir Kuzey Kore füzesi Japonya'ya bu kadar yakın bir noktaya düşmüş oldu.