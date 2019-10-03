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Tarihi an! Dünyayı titretti...

Suyun altındaki denizaltından fırladı, bütün yeryüzünü sarstı. 910 kilometre irtifaya ulaşıp 450 kilometre mesafe kat etti. Şimdi tüm dünya bu gelişmeyi konuşuyor.

Giriş Tarihi: 03.10.2019 14:32 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019 15:04
Tarihi an! Dünyayı titretti...

, artık dünyanın her yerinde füze ateşleyebileceğini iddia etti. Pyongyang yönetimi, resmi haber ajansından son füze testinin fotoğraflarını paylaştı.

Tarihi an! Dünyayı titretti...

BBC, 'ne düşen füzenin gökyüzünde 'ndan iki kat fazla yükseğe çıktığını bildiriyor. Son iki yılda ilk kez bir füzesi 'ya bu kadar yakın bir noktaya düşmüş oldu.

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Tarihi an! Dünyayı titretti...

, ile nükleer müzakerelere yeniden başlayabileceğini açıkladıktan bir gün sonra Wonsan limanı yakınlarından söz konusu füzeyi fırlattı.

Tarihi an! Dünyayı titretti...

Yerel saatle sabah 07.00'de yüksek açıyla ateşlenen Pukguksong-3'ün denizden fırladığı an, oldukça ürkütücü. Söz konusu Pukguksong tipi füzeler, en son 2016'da denenmişti.

Tarihi an! Dünyayı titretti...

analisti Ankit Panda, "Eğer Pukguksong-3 normal bir açıyla fırlatılsaydı, 'nın dört ana adasına ve 'nin ortasından 'nin tamamına ulaşabilecekti. Bu test, 'nin Kuzey Kore'nin füze teknolojilerindeki ilerleyişini dondurmak için neden büyük çaba göstermesi gerektiğinin de altını çiziyor" diyor.

Tarihi an! Dünyayı titretti...
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Tarihi an! Dünyayı titretti...

Füze denemesinden saatler sonra başkent Pyongyang'ın yaklaşık 40 kilometre yakınlarında bir oldu.

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