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Tarihi gün! 'ten kareler

Hacıbayramn Camii'nde kıldığı namazın ardından kabinesi ve milletvekilleri ile birlikte Birinci Meclis'te tören gerçekleştirdi.

Giriş Tarihi: 13.07.2018 17:18 Güncelleme Tarihi: 13.07.2018 17:19
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Tarihi gün! 'ten kareler
Tarihi gün! 1. Meclis'ten kareler
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Tarihi gün! 'ten kareler
Tarihi gün! 1. Meclis'ten kareler

, Cuma namazını kılmak için Hacıbayram Camisi'ne gitmişti. Cuma namazının ardından Erdoğan, kendisini bekleyen kalabalığı selamladı. Erdoğan'a üyeleri de eşlik etti. Erdoğan ve beraberindekiler cuma namazı sonrası Ulus'taki Birinci Meclis Binası'nda Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1'inci Toplantısı Açılış Töreni'ne katıldı.

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Tarihi gün! 'ten kareler
Tarihi gün! 1. Meclis'ten kareler

"1924 YILINDAN İTİBAREN SÜREN BU BÜYÜK MÜCADELEYİ YAD ETMEK ÜZERE BURADAYIZ"

"Eski meclis binamıza geldik. 1924 yılından itibaren süren bu büyük mücadeleyi bir kez daha yad etmek üzere buradayız. Bu toplantıyı orada yapmadık. Zira mecliste koltuk sayısı az, burası ise ancak yetiyordu. Şehadetle ve gazilikle girdiğimiz Anadolu topraklarını, yine aynı inançla ve kararlılıkla savunuyoruz. Ecdadımızın emanetini yere düşürmemek, ezanı susturtmamak, bayrağı indirtmemek için mücadelemizi sürdürüyoruz. Karşımızda terör örgütleri var, onları destekleyen g��çler var; kalkınmamızdan rahatsız olanlar var, çılgına dönüyorlar. Tıpkı 98 yıl önce olduğu gibi bugün de milli iradenin üzerinde hiçbir fani güç tanımıyoruz. Birinci Meclis başlangıçtı, burası (İkinci Meclis) devamdı. Şimdi ise bizler de devamın devamını yapıyoruz.

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Tarihi gün! 'ten kareler
Tarihi gün! 1. Meclis'ten kareler

"DUYGULUYUM"

"İlk toplantıyı yapacağımız günde tıpkı bundan 98 yıl önce olduğu gibi yapalım istedik. Duyguluyum. Zira bu çatının altında böyle bir başlangıç yapmak çok şeyler hatırlatıyor bize."

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Tarihi gün! 'ten kareler
Tarihi gün! 1. Meclis'ten kareler
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Tarihi gün! 'ten kareler
Tarihi gün! 1. Meclis'ten kareler

"KAHRAMANLARIMZI RAHMETLE YAD EDİYORUM"

"Değerlerimiz açısından kutsallarımız açısından çok şeyler hatırlatıyor. Kurtuluş savaşımızın başkomutanı devletimizin kurucu Gazi Mustafa kemal Atatürk ile istiklalimizin kazanılmasında emeği geçen tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum."

"15 Temmuz geldi çattı. 81 ilde anma törenlerimizi başta olmak üzere İstanbul'la devam ettirecek ve ikinci yılı da unutulmaz hale getireceğiz. Gazi bir Meclis'ti. Şuandaki Meclis'imiz de gazilikle şereflendirilmiştir. İlk Meclis'ten bugüne kadarki tüm milletvekillerimizi saygıyla anıyoruz."

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Tarihi gün! 'ten kareler
Tarihi gün! 1. Meclis'ten kareler

"Türkiye'nin 24 Haziran seçimleri ile yaşadığı tarihi dönüşümün ilk adımını bu kutlu çatı altında atıyoruz. 98 yıl önce olduğu gibi milli iradenin üzerinde güç tanımıyoruz. Bu vesileyle Kurtuluş Savaşı'mızın Başkomutanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm milletvekillerimiz, askerlerimizi 7'den 70'e tüm kahramanlarımızın ruhunu rahmetle yad ediyorum."

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