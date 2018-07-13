Tarihi gün! 1. Meclis'ten kareler

"1924 YILINDAN İTİBAREN SÜREN BU BÜYÜK MÜCADELEYİ YAD ETMEK ÜZERE BURADAYIZ"

"Eski meclis binamıza geldik. 1924 yılından itibaren süren bu büyük mücadeleyi bir kez daha yad etmek üzere buradayız. Bu toplantıyı orada yapmadık. Zira mecliste koltuk sayısı az, burası ise ancak yetiyordu. Şehadetle ve gazilikle girdiğimiz Anadolu topraklarını, yine aynı inançla ve kararlılıkla savunuyoruz. Ecdadımızın emanetini yere düşürmemek, ezanı susturtmamak, bayrağı indirtmemek için mücadelemizi sürdürüyoruz. Karşımızda terör örgütleri var, onları destekleyen g��çler var; kalkınmamızdan rahatsız olanlar var, çılgına dönüyorlar. Tıpkı 98 yıl önce olduğu gibi bugün de milli iradenin üzerinde hiçbir fani güç tanımıyoruz. Birinci Meclis başlangıçtı, burası (İkinci Meclis) devamdı. Şimdi ise bizler de devamın devamını yapıyoruz.