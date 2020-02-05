Tarihi köprünün şaşırtan öyküsü! Selçuklu sultanının 3 oğlunu...

Tokat'ta 4 tane Selçuklu köprüsü var. Tokat Selçuklu tarihinde önemli bir yer. Kervan yollarının hem doğudan gelen hem de güneyden gelen kervan yollarının kesiştiği noktadır. Köprülerin yanı sıra da çok sayıda kervansaray bulunmaktadır. Bu köprü hem ihtişam açısından hem de üzerinde bulundurduğu kitabe açısından diğer birçok köprüden farklı.