Yılbaşı ve hafta sonu tatili sebebiyle Uludağ'a akın edenler, dağ yolundaki yoğun kar sebebiyle teleferiği tercih edince büyük yoğunluk yaşandı. Teleferikte kilometrelerce kuyruk oluşurken, ana yolda araç trafiği sıkıştı. Kış turizminin gözde tatil merkezlerinden olan Uludağ, eksi 8 derece soğuğa rağmen tatilcilerin akınına uğradı. Yılbaşı ve hafta sonu tatilini Uludağ'da kayak yaparak geçirmek isteyen vatandaşlar teleferiğe akın etti. Son iki gündür yaşanan şiddetli fırtına ve tipi yüzünden dağ yolunun kapanmasından endişe eden tatilciler, araçlarını şehir merkezindeki otoparklara bırakıp, dağa teleferikle çıkmayı tercih edince gidiş ve gelişlerde yoğunluk yaşandı. Kilometrelerce kuyruğun oluştuğu teleferik istasyonlarında tatilcilerin ana yola taştığı görüldü. Teleferiğe ilk kez bineceğini belirten Leman Vardar, 'Henüz ilk kez kullanacağım teleferiği, heyecanlıyım. Yaklaşık 1 saattir sıradayım. Ama sıra zaten hemen ilerliyor. 1 saat değil 5 saat bile beklerim, çünkü yılbaşını Uludağ'da geçireceğim...