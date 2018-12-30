Teleferiğe ilk kez bineceğini belirten Leman Vardar, "Henüz ilk kez kullanacağım teleferiği, heyecanlıyım. Yaklaşık 1 saattir sıradayım. Ama sıra zaten hemen ilerliyor. 1 saat değil 5 saat bile beklerim, çünkü yılbaşını Uludağ'da geçireceğim...



