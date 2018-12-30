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Tatilcilerin akın ettiği 'da adım atacak yer kalmadı

İHA Türkiye galerileri
Giriş Tarihi: 30.12.2018 17:27 Güncelleme Tarihi: 30.12.2018 17:31
Tatilcilerin akın ettiği Uludağ'da adım atacak yer kalmadı

ve hafta sonu tatili sebebiyle 'a akın edenler, dağ yolundaki yoğun sebebiyle teleferiği tercih edince büyük yoğunluk yaşandı.

Tatilcilerin akın ettiği Uludağ'da adım atacak yer kalmadı

Teleferikte kilometrelerce kuyruk oluşurken, ana yolda araç trafiği sıkıştı.

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Tatilcilerin akın ettiği Uludağ'da adım atacak yer kalmadı

Kış turizminin gözde merkezlerinden olan , eksi 8 derece soğuğa rağmen tatilcilerin akınına uğradı.

Tatilcilerin akın ettiği Uludağ'da adım atacak yer kalmadı

ve hafta sonu tatilini 'da kayak yaparak geçirmek isteyen vatandaşlar teleferiğe akın etti.

Tatilcilerin akın ettiği Uludağ'da adım atacak yer kalmadı

Son iki gündür yaşanan şiddetli fırtına ve tipi yüzünden dağ yolunun kapanmasından endişe eden tatilciler, araçlarını şehir merkezindeki otoparklara bırakıp, dağa teleferikle çıkmayı tercih edince gidiş ve gelişlerde yoğunluk yaşandı.

Tatilcilerin akın ettiği Uludağ'da adım atacak yer kalmadı

Kilometrelerce kuyruğun oluştuğu istasyonlarında tatilcilerin ana yola taştığı görüldü.

Tatilcilerin akın ettiği Uludağ'da adım atacak yer kalmadı

Teleferiğe ilk kez bineceğini belirten Leman Vardar, "Henüz ilk kez kullanacağım teleferiği, heyecanlıyım. Yaklaşık 1 saattir sıradayım. Ama sıra zaten hemen ilerliyor. 1 saat değil 5 saat bile beklerim, çünkü yılbaşını 'da geçireceğim...

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