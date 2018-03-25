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'nın Zeytin Dalı Harekatı'ndaki başarısını davul zurnayla kutladı

'ın Reyhanlı ilçesindeki 10 bin kişilik 'nin yüzlerce üyesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı'ndaki başarısını, 'ndeki 'ye çıkarak davul zurna eşliğinde kutladı. Reyhanlılı, 4 büyük aileden oluşan Tayy Aşireti, uzun konvoy eşliğinde Türk bayrakları ile Cinderes kasabasını gören Reyhanlı'daki Davutpaşa Mahallesi'nde bulunan Bayrak Tepe'ye geldi. Burada, aşiret üyeleri adına konuşan Mustafa Hambolat, Afrin'i asıl sahiplerine teslim eden 'ya saygı duyduklarını göstermek için etkinliği gerçekleştirdiklerine söyledi

Giriş Tarihi: 25.03.2018 15:39 Güncelleme Tarihi: 25.03.2018 15:43
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'nın Zeytin Dalı Harekatı'ndaki başarısını davul zurnayla kutladı
Tayy Aşireti TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı'ndaki başarısını davul zurnayla kutladı

Hambolat, "'nın ÖSO ile gerçekleştirilen bu harekattaki zaferini hep birlikte kutluyoruz ve ordumuza şükranlarımızı sunuyoruz. Allahtan şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifalar ve hayırlı uzun ömürler diliyoruz. Şehitlerimizin ailelerinin acılarını, sıkıntılarını paylaşıyor, o şehitlerimizi kendi evlatlarımız olarak görüyor ve onları ebediyete kadar içimizde yaşatıyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar.

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'nın Zeytin Dalı Harekatı'ndaki başarısını davul zurnayla kutladı
Tayy Aşireti TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı'ndaki başarısını davul zurnayla kutladı

CENETTE LAYIK GÖRSÜN

Şehitlerimizin ailelerinin acılarını, sıkıntılarını paylaşıyor, o şehitlerimizi kendi evlatlarımız olarak görüyor ve onları ebediyete kadar içimizde yaşatıyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu vatan için canını feda eden insanları Allah rahmetle, cenneti alaya layık görsün" dedi.

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'nın Zeytin Dalı Harekatı'ndaki başarısını davul zurnayla kutladı
Tayy Aşireti TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı'ndaki başarısını davul zurnayla kutladı

DAVUL ZURNA EŞLİĞİNDE HALAY ÇEKTİLER

Ellerinde Türk bayrakları bulunan kalabalık grup, okunan Kuranı Kerim'in ardından şehitler için dua etti. Aşiret üyeleri, daha sonra toplanarak davul zurna eşliğinde halay çekti. Etkinliğin sonunda zafer Zeytin Dalı Harerakı için kurban kesildi.

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'nın Zeytin Dalı Harekatı'ndaki başarısını davul zurnayla kutladı
Tayy Aşireti TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı'ndaki başarısını davul zurnayla kutladı
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'nın Zeytin Dalı Harekatı'ndaki başarısını davul zurnayla kutladı
Tayy Aşireti TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı'ndaki başarısını davul zurnayla kutladı
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'nın Zeytin Dalı Harekatı'ndaki başarısını davul zurnayla kutladı
Tayy Aşireti TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı'ndaki başarısını davul zurnayla kutladı
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'nın Zeytin Dalı Harekatı'ndaki başarısını davul zurnayla kutladı
Tayy Aşireti TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı'ndaki başarısını davul zurnayla kutladı
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