Tayy Aşireti TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı'ndaki başarısını davul zurnayla kutladı

HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki 10 bin kişilik Tayy Aşireti'nin yüzlerce üyesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı'ndaki başarısını, Davutpaşa Mahallesi'ndeki Bayrak Tepe'ye çıkarak davul zurna eşliğinde kutladı. Reyhanlılı, 4 büyük aileden oluşan Tayy Aşireti, uzun konvoy eşliğinde Türk bayrakları ile Cinderes kasabasını gören Reyhanlı'daki Davutpaşa Mahallesi'nde bulunan Bayrak Tepe'ye geldi. Burada, aşiret üyeleri adına konuşan Mustafa Hambolat, Afrin'i asıl sahiplerine teslim eden TSK'ya saygı duyduklarını göstermek için etkinliği gerçekleştirdiklerine söyledi