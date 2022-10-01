Giriş Tarihi: 01.10.2022 14:22
Güncelleme Tarihi: 01.10.2022
15:29
TBMM yoğun gündemle başladı! Müjdeler peş peşe verilecek: İşte Meclis’e ilk gelecek düzenleme...
Seçimlerden önce son yasama yılı olacak olan 27. Dönem 6. Yasama Yılı'nda TBMM'nin gündemi yoğun olacak. TBMM'de KYK'dan fatura desteğine, kur korumalı hesaplardan EYT'ye birçok konu görüşülecek. Kur korumalı mevduat uygulaması 31 Aralık 2023'e kadar uzatılacak. EYT düzenlemesi 2022 bitmeden yasalaşacak. Başkan Erdoğan, yeni yasama yılı açış konuşmasını yaptı.İşte TBMM'den son dakika haberleri