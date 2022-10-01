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Haberler Galeri TBMM yoğun gündemle başladı! Müjdeler peş peşe verilecek: İşte Meclis’e ilk gelecek düzenleme...
Giriş Tarihi: 01.10.2022 14:22 Güncelleme Tarihi: 01.10.2022 15:29

TBMM yoğun gündemle başladı! Müjdeler peş peşe verilecek: İşte Meclis’e ilk gelecek düzenleme...

Seçimlerden önce son yasama yılı olacak olan 27. Dönem 6. Yasama Yılı'nda TBMM'nin gündemi yoğun olacak. TBMM'de KYK'dan fatura desteğine, kur korumalı hesaplardan EYT'ye birçok konu görüşülecek. Kur korumalı mevduat uygulaması 31 Aralık 2023'e kadar uzatılacak. EYT düzenlemesi 2022 bitmeden yasalaşacak. Başkan Erdoğan, yeni yasama yılı açış konuşmasını yaptı.İşte TBMM'den son dakika haberleri

ZÜBEYDE YALÇIN
TBMM yoğun gündemle başladı! Müjdeler peş peşe verilecek: İşte Meclis’e ilk gelecek düzenleme...

Seçimlerden önce son yasama yılı olacak olan 27. Dönem 6. Yasama Yılı'nda TBMM'nin gündemi yoğun olacak.
TBMM'deki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Genel Kurul'da birleşimi açıp sunuş konuşmasını yaptı. Şentop, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Genel Kurul'a takdim etti

TBMM yoğun gündemle başladı! Müjdeler peş peşe verilecek: İşte Meclis’e ilk gelecek düzenleme...

TBMM YOĞUN GÜNDEMLE BAŞLADI

TBMM'de gerçekleştirilecek görüşmelerde birçok madde görüşülecek. Milyonları ilgilendiren haberlerin Meclis'ten beklendiği bu hafta EYT, kur koruma, fatura destekleri için tarihler ve miktarlar belli olacak.

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TBMM yoğun gündemle başladı! Müjdeler peş peşe verilecek: İşte Meclis’e ilk gelecek düzenleme...

İLK SIRADA DEZENFORMASYONLA MÜCADELE VAR

TBMM'nin yeni yasama yılında ilk olarak kamuoyunda "dezenformasyonla mücadele yasası" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni yasalaştırılacak. Ayrıca ilk hafta içinde TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa Mahkemesi ile Kişisel Verileri Koruma Kuruluna üye seçimi yapılacak.

AK Parti milletvekilleri tarafından Meclis Başkanlığı'na sunulacak olan "torba kanun" teklifinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bakanlar tarafından kamuoyuyla paylaşılan ve yasal düzenleme gerektiren konular da yer alacak.

TBMM yoğun gündemle başladı! Müjdeler peş peşe verilecek: İşte Meclis’e ilk gelecek düzenleme...

AK Parti milletvekilleri tarafından Meclis Başkanlığı'na sunulacak olan "torba kanun" teklifinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bakanlar tarafından kamuoyuyla paylaşılan ve yasal düzenleme gerektiren konular da yer alacak.

TBMM yoğun gündemle başladı! Müjdeler peş peşe verilecek: İşte Meclis’e ilk gelecek düzenleme...

EYT:

**EYT olarak bilinen emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme 2022 bitmeden yasalaşacak, 2023'ten itibaren hayata geçecek.

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