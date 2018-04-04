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lılar topraklarının teröristlerden temizlenmesini istiyor

Terör örgütü /'nın zulmünden kaçarak 'ye sığınan ve Akçakale ilçesindeki çadır kentte kalan lı Suriyeliler, kendi topraklarının da terörden arındırılmasını umutla bekliyor. Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinden kaçarak Türkiye'ye sığınan çok sayıda Suriyeli, tarafından 'nın Akçakale ilçesinde oluşturulan çadır kentte yaşamını sürdürüyor. Terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği topraklarına dönememenin üzüntüsünü yaşayan Tel Abyadlılar, çadır kentte en güzel şekilde ağırlanıyor.

Giriş Tarihi: 04.04.2018 11:19 Güncelleme Tarihi: 04.04.2018 11:21
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lılar topraklarının teröristlerden temizlenmesini istiyor
Tel Abyadlılar topraklarının teröristlerden temizlenmesini istiyor

Suriyeliler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla sürmesinin sevincini yaşarken, 'ın da aynı şekilde teröristlerden temizlenmesini istiyor. Vatan hasretiyle yanıp tutuşan terör mağduru Suriyeliler, Tel Abyad'ın /'lı teröristlerden kurtarılması durumunda kısa süre içinde evlerine döneceklerini ifade ediyor.

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lılar topraklarının teröristlerden temizlenmesini istiyor
Tel Abyadlılar topraklarının teröristlerden temizlenmesini istiyor

ZEYTİN DALI DÖNÜŞ UMUDUNU ARTIRDI

Çadır kentte öğretmenlik yapan Eymen el-İsavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesinde üç yıl mesleğini icra ettiğini ve terör örgütünün 'ı işgal etmesi üzerine ailesiyle 'ye sığındıklarını söyledi. Burada en güzel şekilde ağırlandıklarının ve işlerini yapabildiklerinin altını çizen İsavi, buna rağmen ülkesine dönmeyi çok istediğini anlattı. Eymen el-İsavi, sürekli takip ettikleri Zeytin Dalı Harekatı ile eve dönüş umutlarının arttığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

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lılar topraklarının teröristlerden temizlenmesini istiyor
Tel Abyadlılar topraklarının teröristlerden temizlenmesini istiyor

"'da savaş ve terör örgütü /'nın zulmü nedeniyle 'ye sığındık. Üç yıldır buradayım ve mesleğimi sürdürüyorum. Suriye'de çok zulüm gördük ama burada acılarımızı unutmaya çalışıyoruz. Başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk halkına teşekkür ederiz. Tüm ihtiyaçlarımız çadır kentte karşılanıyor. YPG/PKK, Tel Abyad ve diğer bölgelerde terör estiriyor.

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lılar topraklarının teröristlerden temizlenmesini istiyor
Tel Abyadlılar topraklarının teröristlerden temizlenmesini istiyor

Arap ve Sünnileri evlerinden ettiler, arazilerini ellerinden aldılar ama inşallah onların da gidişleri yakın. 'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ile vatanımıza dönme umudumuz arttı. Türkiye'deki Suriyeliler olarak terör örgütünün yok olacağı günleri bekliyoruz. Afrin, Cerablus, Bab hepsi terörden temizlendi. İnşallah ve diğer yerler de terörden arınır ve bu insanlar evlerine dönerler. Türkiye'de rahatımız yerinde, yetikililere ne kadar teşekkür etsek azdır ama bir an önce topraklarımızın terörden temizlenmesini ve eve dönmeyi istiyoruz."

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lılar topraklarının teröristlerden temizlenmesini istiyor
Tel Abyadlılar topraklarının teröristlerden temizlenmesini istiyor

YAKINLARINI ÖZLÜYORLAR

lılardan Gusum Ferhan İcmali de yaklaşık üç yıl önce Tel Abyad'tan kaçarak ailesiyle 'ye sığındıklarını ve çadır kentte yaşamlarını sürdürdüklerini dile getirdi.Sonrasında ülkelerine dönmeyi denediklerini ama örgütün buna izin vermediğini aktaran İcmali, sözlerini şöyle sürdürdü: "Evimi, yakınlarımı özlüyorum ama teröristlerden korktuğumuz için dönemiyoruz. İnşallah terör biter ve oraya huzur içinde döneriz. Türkiye'den beklentimiz bize sahip çıktığı gibi vatanımızı da teröristlerden temizlemesi, evimize dönmek için bunu istiyoruz.

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lılar topraklarının teröristlerden temizlenmesini istiyor
Tel Abyadlılar topraklarının teröristlerden temizlenmesini istiyor

Buradan birkaç kilometre uzakta ama biz gidemiyoruz. Afrin'i, Cerablus'u ve diğer yerleri nasıl özgürlüğüne kavuştuysa bizim topraklarımızın da terörden temizlemelerini istiyoruz. Sürekli bunun için Allah'a dua ediyoruz. Bunun bir an önce gerçekleşmesini temenni ediyoruz. 'de rahatız ama insan vatanına dönmek istiyor. Artık yeter, bitsin bu hasret."

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lılar topraklarının teröristlerden temizlenmesini istiyor
Tel Abyadlılar topraklarının teröristlerden temizlenmesini istiyor

Gusum Ferhan İcmali, hamile olduğunu ve bebeğinin Suriye'de dünya gelmesini istediğini sözlerine ekledi. Saddam Cedan ise Suriye'deki zulmün dünyanın gözü önünde devam ettiğini vurgulayarak,

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