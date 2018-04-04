Tel Abyadlılar topraklarının teröristlerden temizlenmesini istiyor

Terör örgütü YPG/PKK'nın zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Akçakale ilçesindeki çadır kentte kalan Tel Abyadlı Suriyeliler, kendi topraklarının da terörden arındırılmasını umutla bekliyor. Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinden kaçarak Türkiye'ye sığınan çok sayıda Suriyeli, AFAD tarafından Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde oluşturulan çadır kentte yaşamını sürdürüyor. Terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği topraklarına dönememenin üzüntüsünü yaşayan Tel Abyadlılar, çadır kentte en güzel şekilde ağırlanıyor.