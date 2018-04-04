Tel Abyadlılar topraklarının teröristlerden temizlenmesini istiyor

Arap ve Sünnileri evlerinden ettiler, arazilerini ellerinden aldılar ama inşallah onların da gidişleri yakın. Türkiye'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ile vatanımıza dönme umudumuz arttı. Türkiye'deki Suriyeliler olarak terör örgütünün yok olacağı günleri bekliyoruz. Afrin, Cerablus, Bab hepsi terörden temizlendi. İnşallah Tel Abyad ve diğer yerler de terörden arınır ve bu insanlar evlerine dönerler. Türkiye'de rahatımız yerinde, yetikililere ne kadar teşekkür etsek azdır ama bir an önce topraklarımızın terörden temizlenmesini ve eve dönmeyi istiyoruz."