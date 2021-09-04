TEM otoyolunun ortasında meydan dayağı attılar! Ortalık bir anda karıştı kimse ayıramadı...

Kazada, Tacar'ın kullandığı otomobilde bulunan 3'ü bebek ve çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi sırasında, ambulans sürücüsü olduğu öğrenilen bir kişi görüntü çeken basın mensuplarına engel olmaya çalışınca, kazazedelerin yakınları da gazetecilere tepki gösterdi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İstanbul TEM Otoyolu'nda alkollü şekilde kazaya karışan sürücüye dayak