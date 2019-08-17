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  • TEM'de otomobil minibüse çarptı: 2'si çocuk, 13 yaralı

'de otomobil minibüse çarptı: 2'si çocuk, 13 yaralı

'da, yolunda otomobilin minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 13 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 17.08.2019 09:17 Güncelleme Tarihi: 17.08.2019 10:06
TEM'de otomobil minibüse çarptı: 2'si çocuk, 13 yaralı

Kaza, saat 06.00 sıralarında yolunun Elmalık mevkiinde meydana geldi.

TEM'de otomobil minibüse çarptı: 2'si çocuk, 13 yaralı

İstanbul yönüne giden Halil Yiğit yönetimindeki 34 ST 8894 plakalı otomobil, Ethem Afşar yönetimindeki 34 KN 7917 plakalı minibüse arkadan çarptı.

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TEM'de otomobil minibüse çarptı: 2'si çocuk, 13 yaralı

Kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil, itfaiye ve polise haber verdi.

TEM'de otomobil minibüse çarptı: 2'si çocuk, 13 yaralı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulunurken, otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

TEM'de otomobil minibüse çarptı: 2'si çocuk, 13 yaralı

Kazada yaralanan 2'si çocuk 13 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından olay yerine gelen yaralıların yakınları sinir krizi geçirdi.

TEM'de otomobil minibüse çarptı: 2'si çocuk, 13 yaralı

Görevliler, yaralıların hastanelere kaldırıldığını söyleyerek yakınlarını hastanelere yönlendirdi.

TEM'de otomobil minibüse çarptı: 2'si çocuk, 13 yaralı

Kaza nedeniyle yolunun İstanbul yönü bir süre ulaşıma kapandı.

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