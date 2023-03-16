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Haberler Galeri Tepkiler sonrası ‘yoğunluk’ bahanesi! CHP'den '18 Mart' çarkı: Neler istenecek? Ne tavizler verilecek?
Giriş Tarihi: 16.03.2023 16:51 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 17:00

Tepkiler sonrası ‘yoğunluk’ bahanesi! CHP'den '18 Mart' çarkı: Neler istenecek? Ne tavizler verilecek?

PKK elebaşlarının günlerdir methiyeler düzdüğü ve Cumhur İttifakı'na karşı desteklenmesi çağrısı yaptığı 6'lı koalisyon ve adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu HDP'nin davetine tam da milletin Çanakkale şehitlerini andığı 18 Mart tarihinde karşılık vereceğini duyurmuştu. Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü olması nedeniyle Kandil'in siyasi uzantısı HDP ile görüşmenin bu tarihe alınması kamuoyu tarafından eleştiri yağmuruna tutulurken, CHP'den çark sinyali geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te gelen soru üzerine HDP ile görüşme tarihinin yarına (17 Mart) çekilmeye çalışıldığını söyledi. Henüz bu konuda CHP'den resmi açıklama gelmedi.

Tepkiler sonrası ‘yoğunluk’ bahanesi! CHP’den ’18 Mart’ çarkı: Neler istenecek? Ne tavizler verilecek?

Masaya zorla döndürdüğü Meral Akşener'in de sesini kısan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı koalisyonda hakimiyeti sağlamaya çalışırken bir yandan da HDP'yi masa denklemine eklemlemek için hızlı hareket ediyor. Öyle ki planları zamanında yetiştirebilmek için 18 Mart gibi Türkiye için çok önemli bir sembolü dahi PKK'nın uzantısı HDP ile görüşmek için engel saymadı.

Tepkiler sonrası ‘yoğunluk’ bahanesi! CHP’den ’18 Mart’ çarkı: Neler istenecek? Ne tavizler verilecek?

MİLLET ŞEHİTLERİNİ ANARKEN KILIÇDAROĞLU HDP'DE OLACAKTI

Kılıçdaroğlu, cumartesi günü saat 13.00'da HDP'yi ziyaret edecek. Seçim sürecinde kendisine destek isteyecek olan 6'lı masa adayı Kemal Kılıçdaroğlu terör örgütü güdümündeki HDP'li isimlere ne tür imtiyazlar vereceği merakla bekleniyor.

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Tepkiler sonrası ‘yoğunluk’ bahanesi! CHP’den ’18 Mart’ çarkı: Neler istenecek? Ne tavizler verilecek?

PKK ÖVDÜ, HDP ÇAĞIRDI, O DA GİDİYOR

PKK elebaşlarının sık sık övdüğü ve Cumhur İttifakı'na karşı desteklediklerini belirttikleri Kılıçdaroğlu'nun HDP tarafından çağırılması sonrasında bu ziyaret 2 gün içinde gerçekleşiyor.

Tepkiler sonrası 'yoğunluk' bahanesi! CHP'den '18 Mart' çarkı: Neler istenecek? Ne tavizler verilecek? | Video

Tepkiler sonrası ‘yoğunluk’ bahanesi! CHP’den ’18 Mart’ çarkı: Neler istenecek? Ne tavizler verilecek?

HDP, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası, "Ziyarete bekliyoruz" mesajı vermişti. Kılıçdaroğlu ise CHP'li kurmayların planlamaları yaptığını belirterek, "HDP'nin değerli Eş Genel Başkanlarıyla görüşeceğim" demişti.

Tepkiler sonrası ‘yoğunluk’ bahanesi! CHP’den ’18 Mart’ çarkı: Neler istenecek? Ne tavizler verilecek?

MASAYA OTURMAYA MECBUR KALDI

Seçimleri kazanabilmek için PKK'nın meclis şubesi HDP ile masaya oturmayı zorunluluk olarak gören Kılıçdaroğlu, kendisinden beklenen adımı cumartesi günü atmaya hazırlanıyor.

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