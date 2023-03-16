Tepkiler sonrası ‘yoğunluk’ bahanesi! CHP’den ’18 Mart’ çarkı: Neler istenecek? Ne tavizler verilecek?

Masaya zorla döndürdüğü Meral Akşener'in de sesini kısan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı koalisyonda hakimiyeti sağlamaya çalışırken bir yandan da HDP'yi masa denklemine eklemlemek için hızlı hareket ediyor. Öyle ki planları zamanında yetiştirebilmek için 18 Mart gibi Türkiye için çok önemli bir sembolü dahi PKK'nın uzantısı HDP ile görüşmek için engel saymadı.