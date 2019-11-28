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Terör örgütü, kaçırdığı kimsesiz çocukları ön saflara sürüyor

Terör örgütü /KCK/'den kaçan ve teslim olan E.A. adlı terörist, örgüt tarafından kaçırılan kimsesiz çocuklardan sözde '' oluşturulduğunu, 9-16 yaşları arasındaki bu çocukların Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) karşı kullanılmak için ön saflara sürüldüğünü söyledi. Güvenlik kaynakları, bu durumun terör örgütünün eleman temin etmede sıkıntı çektiğinin, elebaşıların kendi canlarını kurtarmak için çocukları bile bile ölüme gönderdiğinin göstergesi olduğuna işaret ediyor.

DHA Türkiye
Giriş Tarihi: 28.11.2019 16:57 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 16:59
Terör örgütü, kaçırdığı kimsesiz çocukları ön saflara sürüyor

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; TSK'nın başarıyla icra ettiği gerek Pençe serisi operasyonları, gerekse Barış Pınarı Harekâtıyla zor durumda kalan /KCK/ terör örgütünün; etkisiz hale getirilen teröristlerin yerine eleman bulmakta zorlandığı, kimsesiz çocuk yurtlarından kaçırdığı çocuklardan sözde '' oluşturduğu öğrenildi.

Terör örgütü, kaçırdığı kimsesiz çocukları ön saflara sürüyor

Güvenlik güçlerine teslim olan E.K. adlı terörist, örgütün son dönemde oldukça fazla terörist ve güç kaybettiğini, eleman eksikliğinin had safhaya çıktığını bildirdi.

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Terör örgütü, kaçırdığı kimsesiz çocukları ön saflara sürüyor

Kaçırılan kimsesiz çocuklardan oluşturulan sözde ''ndaki çocukların 9-16 yaş aralığında olduğunu belirten terörist E.K., bu çocukların TSK'ya karşı kullanılmak için ön saflara sürüldüğünü söyledi.

Terör örgütü, kaçırdığı kimsesiz çocukları ön saflara sürüyor

Güvenlik kaynaklarınca bu durumun, //KCK terör örgütünün eleman temin etmede sıkıntı çektiğinin, elebaşıların kendi canlarını kurtarmak için çocukları bile bile ölüme gönderdiğinin göstergesi olduğu belirtildi.

Terör örgütü, kaçırdığı kimsesiz çocukları ön saflara sürüyor
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Terör örgütü, kaçırdığı kimsesiz çocukları ön saflara sürüyor
Terör örgütü, kaçırdığı kimsesiz çocukları ön saflara sürüyor
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