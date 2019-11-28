Terör örgütü, kaçırdığı kimsesiz çocukları ön saflara sürüyor
Terör örgütü, kaçırdığı kimsesiz çocukları ön saflara sürüyor
Terör örgütü PKK/KCK/YPG'den kaçan ve teslim olan E.A. adlı terörist, örgüt tarafından kaçırılan kimsesiz çocuklardan sözde 'Genç Taburu' oluşturulduğunu, 9-16 yaşları arasındaki bu çocukların Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) karşı kullanılmak için ön saflara sürüldüğünü söyledi. Güvenlik kaynakları, bu durumun terör örgütünün eleman temin etmede sıkıntı çektiğinin, elebaşıların kendi canlarını kurtarmak için çocukları bile bile ölüme gönderdiğinin göstergesi olduğuna işaret ediyor.