Terör örgütünün yıktığı yerleri devlet ihya etti

Tamamlandığında Sur'un çehresini tamamen değiştirecek ve 33 medeniyetin izlerinin korunarak Diyarbakır'ın kültürünü yansıtan, değerlerini yansıtan özel bir alana kavuşmuş olacağız. Geldiğimiz bu aşamada 579 yapı hızlı bir şekilde yükseliyor. Bir kısmı tamamlandı. Alipaşa, Fatihpaşa ve Hasırlı mahallerindeki yapıların da bir kısmı tamamlandı. Alipaşa Mahallesi'ndeki yapıların bir kısmı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ üzerinden açık ilanla satışa çıkartıldı. Şu anda Fatihpaşa Mahallesi'ndeyiz. Burada da konutların bir kısmı tamamlandı. Önümüzdeki süreçlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerekli işlemlerden sonra buralar da hak sahiplerine teslim edilecek" dedi.