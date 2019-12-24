Terör örgütünün yıktığı yerleri devlet ihya etti

'DİYARBAKIR'IN MİMARİSİNE UYGUN İNŞA EDİLİYOR'
Diyarbakır mimarisine uygun ve koruma kurullarının onaylarıyla gerçekleştirilen projeyle bin 500 konut, 10 butik otel, çok sayıda iş yeri inşa çalışmalarına başlanıldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla Sur ilçesinin özel bir alana kavuşacağını anlatan Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, "Bugün geldiğimiz aşamada 579 yapının ihaleleri yapıldı ve teslim aşamasına gelen yapılar var. Kısa süre içerisinde teslim edilecek yapılar var. Bu mahallelerimizde tamamı projelendirilen 1500 konut olacak.