Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Teröristlerden korunmak için depoda saklanmışlar!

Türk Silahlı Kuvvetlerinin () 20 Ocak'ta Özgür Suriye Ordusu'nun () desteğiyle başlattığı harekat kapsamında dün teröristlerden arındırılan Afrin'de sivillerin, terör örgütünün baskıları sonucu günlerdir yaşadığı tedirginlik yerini huzura bıraktı. Zeytin Dalı Harekatı'nda terör örgütü /'dan temizlenen 'e bağlı Afrin ilçe merkezinde teröristlerin kentten ayrılmalarına izin vermediği akraba 7 aile, hayatta kalabilmek için binalarının bodrum katındaki depolarda yaklaşık bir ay saklandı.

Giriş Tarihi: 19.03.2018 12:39 Güncelleme Tarihi: 19.03.2018 12:56
  • 1
  • 17
Teröristlerden korunmak için depoda saklanmışlar!
Teröristlerden korunmak için depoda saklanmışlar!

Terör örgütü /'nın baskıları nedeniyle güvenli bölgelere kaçan siviller, ilçe merkezine dönmeye başlarken teröristlerin canlı kalkan olarak kullanmak için gitmelerine izin vermediği siviller de yaralarını sarmaya çalışıyor. Teröristlerin ilçeden ayrılmadan önce caddelerdeki sivil araçlar başta olmak üzere birçok binaya patlayıcılarla zarar verdiği kentte bu nedenle bazı ev ve binaların kullanılamaz halde olduğu görüldü.

  • 2
  • 17
Teröristlerden korunmak için depoda saklanmışlar!
Teröristlerden korunmak için depoda saklanmışlar!

TERÖRÜN ACI YÜZÜYLE YÜZLEŞMEK ZORUNDA KALDILAR

Terörün acı yüzüyle uzun süre yaşamak zorunda kalan ve harekatın ardından ilçeden ayrılmak için girişimde bulunan çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan Kürt kökenli 35 kişilik akraba 7 aile, hayatta kalabilmek için binalarının bodrum katındaki depolara sığındı. Yaklaşık bir ay depolarda kalan aileler, Türk askerinin ilçeye girmesiyle büyük sevinç yaşadı. Geçirdikleri acı dolu günleri unutmak isteyen Suriyeliler, bundan sonraki süreçte kendilerini güzel günlerin beklediğine inanıyor. Sivillerden 38 yaşındaki Heysem Alo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü /'nın ilçeyi işgal ettiği dönemde uyguladığı baskıcı tutum nedeniyle insanları canından bezdirdiğini söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 17
Teröristlerden korunmak için depoda saklanmışlar!
Teröristlerden korunmak için depoda saklanmışlar!

Evlerini bırakmamak için uzun süre bu baskılara sabrettiklerini belirten Alo, operasyonun başlamasının ardından ilçeden defalarca ayrılmak istediklerini ama buna izin verilmediğini dile getirdi.

  • 4
  • 17
Teröristlerden korunmak için depoda saklanmışlar!
Teröristlerden korunmak için depoda saklanmışlar!

"ÇOCUKLARIMIZ ÇOK KORKUYORDU"

Yakınlarıyla binanın bodrum katındaki depoya sığınmaya karar verdiklerini kaydeden Heysem Alo, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Biz onlardan çok korkuyorduk çünkü neler yapabileceklerini biliyoruz. Bu nedenle akrabalarımla binamızın bodrum katındaki bu yere saklandık. Yataklarımızı, erzağımızı taşıdık, burada yatıp kalkıyorduk. Zaten bu operasyon başlamadan önce de pek rahat değildik. Yaklaşık bir ay burada kaldık. Hastamız vardı ama hastaneye götüremedik. Çocuklarımız çok korkuyordu, şu anda bile çıkmak istemiyorlar. Allah'a şükür, Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu geldi, ilçemizi teröristlerden kurtardılar. Allah onlardan razı olsun.

  • 5
  • 17
Teröristlerden korunmak için depoda saklanmışlar!
Teröristlerden korunmak için depoda saklanmışlar!

"BİRBİRİMİZE KENETLENDİK"

Zor bir dönem geçirdik ama inşallah bundan sonraki günler çok daha güzel olacak. İnşallah tüm ülke huzura kavuşur." 42 yaşındaki Ranya Muhammed de sığınak olarak kullandıkları depoda geçirdikleri günlerin çok uzun ve zorlu olduğunu dile getirerek, özellikle çocukların korku dolu günlere şahit olduklarını söyledi. Birbirlerine kenetlenerek bu süreci atlatmaya çalıştıklarını belirten Muhammed, yatalak hasta babasının da kendileriyle saklanmak zorunda kaldığını ve bu süreçte ilaç alamadıklarını kaydetti.

  • 6
  • 17
Teröristlerden korunmak için depoda saklanmışlar!
Teröristlerden korunmak için depoda saklanmışlar!

"TÜRK ASKERİ UMUDUMUZ OLDU"

eröristlerin gittiğini öğrendiklerinde büyük sevinç yaşadıklarını vurgulayan Suriyeli kadın, "Neler yaşadığımızı anlatmak imkansız, bir sürü çocuk var ve onları zapt edemiyorduk. Elimizden sadece dua etmek geliyordu ve biz de onu yapıyorduk. Teröristler Türklerden korkmasa bize burada da rahat vermezlerdi ama kendi dertlerine düştüklerinden bize ulaşamadılar. Türk askeri geldi ve insanların umudu oldu. Umarım onlar bir daha geri dönmezler." şeklinde konuştu.

  • 7
  • 17
Teröristlerden korunmak için depoda saklanmışlar!
Teröristlerden korunmak için depoda saklanmışlar!

Çocuklardan 11 yaşındaki Sena Alo da uzun süre sonra ilk kez bugün dışarı çıktığını ve sokakta oynamayı çok özlediğini anlattı.

BİZE ULAŞIN