Teröristlerden korunmak için depoda saklanmışlar!

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) 20 Ocak'ta Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) desteğiyle başlattığı harekat kapsamında dün teröristlerden arındırılan Afrin'de sivillerin, terör örgütünün baskıları sonucu günlerdir yaşadığı tedirginlik yerini huzura bıraktı. Zeytin Dalı Harekatı'nda terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Halep'e bağlı Afrin ilçe merkezinde teröristlerin kentten ayrılmalarına izin vermediği akraba 7 aile, hayatta kalabilmek için binalarının bodrum katındaki depolarda yaklaşık bir ay saklandı.