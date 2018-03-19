Teröristlerden korunmak için depoda saklanmışlar!

"ÇOCUKLARIMIZ ÇOK KORKUYORDU"

Yakınlarıyla binanın bodrum katındaki depoya sığınmaya karar verdiklerini kaydeden Heysem Alo, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Biz onlardan çok korkuyorduk çünkü neler yapabileceklerini biliyoruz. Bu nedenle akrabalarımla binamızın bodrum katındaki bu yere saklandık. Yataklarımızı, erzağımızı taşıdık, burada yatıp kalkıyorduk. Zaten bu operasyon başlamadan önce de pek rahat değildik. Yaklaşık bir ay burada kaldık. Hastamız vardı ama hastaneye götüremedik. Çocuklarımız çok korkuyordu, şu anda bile çıkmak istemiyorlar. Allah'a şükür, Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu geldi, ilçemizi teröristlerden kurtardılar. Allah onlardan razı olsun.