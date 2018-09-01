Trabzon'u sel vurdu

TEDBİR AMAÇLI ELEKTRİKLER KESİLDİ
Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait 20 iş makinesi ve 20 vidanjörün sevk edildiği ilçede, evlerin bodrum ve giriş katlarına dolan suyun tahliyesi için başlattığı çalışmalar gece boyu sürdü. İlçede yağışın etkili olmasıyla, tedbir amaçlı elektrik kesintisi yapıldı. Yaklaşık 3 saattir elektrik kesintisinin yaşandığı ilçeye çok sayıda itfaiye, 112 sağlık ve AFAD ekibi de sevk edildi. Ekipler, olası bir ihbara karşın ilçede hazır bekletilirken, etkisini kaybeden yağışın Doğu ilçelerine doğru kayabileceğini belirtti.