Trabzon'u sel vurdu

''ŞU AN YAĞIŞ YOK, YENİ YAĞIŞ DA BEKLENMİYOR''

Of Belediye Başkanı Sarıalioğlu, can kaybı olmadığı selin ardından ilçede yeni bir yağış beklenmediğini bildirdi. Sarıalioğlu, "Çok ciddi bir yağış oldu. Şu anda bütün ekiplerimizle sahadayız. Yağmur Rize'den sonra en çok bizim bölgemize yağmakta. Aslında biz bu durumlara alışkınız. Ama tedbiri elimizden bırakmıyoruz. Çok şükür bir can kaybımız yok. Tedbir amaçlı ilçeye elektrik verilemiyor. Önümüzdeki saatlerde elektrik yeniden verilebilir. Evleri su bastı. Su tahliyesi için ekiplerimiz canla başla çalışıyor. Şu an yağış yok, yeni bir yağış da beklenmiyor. Ama her ne olursa olsun tedbirli olmamız gerekir" dedi.