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2018’de

Giriş Tarihi: 23.09.2018 21:24 Güncelleme Tarihi: 23.09.2018 21:26
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2018’de
Türk Silahlı Kuvvetleri TEKNOFEST 2018’de

(TSK) unsurları, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde nefesleri kesti.

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İBB tarafından "Ayakları Yere Basmayan İlk Festival" sloganıyla düzenlenen, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, bugün son erdi. 550 bin kişinin katıldığı belirtilen Festival'in son gününde gösteri yapan Solo Türk izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) nefes kesen gösteri uçuşlarından görüntüleri paylaştı.

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2018’de
Türk Silahlı Kuvvetleri TEKNOFEST 2018’de
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2018’de
Türk Silahlı Kuvvetleri TEKNOFEST 2018’de
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2018’de
Türk Silahlı Kuvvetleri TEKNOFEST 2018’de
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2018’de
Türk Silahlı Kuvvetleri TEKNOFEST 2018’de
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2018’de
Türk Silahlı Kuvvetleri TEKNOFEST 2018’de
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2018’de
Türk Silahlı Kuvvetleri TEKNOFEST 2018’de
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