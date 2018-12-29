Türkiye 2018'de en çok bunu konuştu!

Türkiye'nin en saygın think thank kuruluşlarından bir tanesi SETAV (Siyaset, Ekonomi ve Tarih Araştırmaları Vakfı) 2018 Türkiye raporunu yayınladı. 2018'de Türkiye başlıklı çarpıcı raporunda Türkiye'de 2018 yılında yaşanan gelişmeler büyük bir titizlik ve ayrıntıyla işlendi. Raporun girişinde, "Türkiye'nin bir yılını değerlendirmek oldukça zor. Küresel ve bölgesel gelişmeler, iç siyasetteki yapısal dönüşümler, terörle mücadele ve güvenlik kaygıları, toplumun ve siyasetin dinamik yapısı bu zorluğun önemli nedenleri. Ancak tüm bu zorluğa rağmen analitik bir bakış açısıyla Türkiye için 2018'de siyaset, dış politika, ekonomi, enerji, eğitim ve sosyal politikalar, medya, hukuk ve güvenlik alanlarında yaşananların bir izleğini çıkarmak mümkün. SETA'nın artık gelenekselleşmiş ve alanında başucu eseri haline gelmiş yıllığı bu çabanın ürünü." açıklaması yapıldı. İşte SETA'nın 2018 Türkiye raporu!