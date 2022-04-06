Türkiye - ABD ilişkilerinde son dakika: Erdoğan ve Biden’ın kararları yürürlükte

SON DAKİKA | RUSYA'YA YAPTIRIM KONUSU GÜNDEME GELMEDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu-Nuland görüşmesinde Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi başta olmak üzere güncel konular ve Türkiye-ABD ilişkileri ele alındı. Nuland sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin, "Ukrayna'ya destek çabaları, insani ve güvenlikle ilgili bölgesel meseleler, Güney Kafkasya'da gerilimin düşürülmesi ve NATO İttifakı'nın birliği hakkında güzel bir görüşme gerçekleştirdiğimiz Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.