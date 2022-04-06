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Haberler Galeri Türkiye - ABD ilişkilerinde son dakika: Erdoğan ve Biden'ın kararları yürürlükte
Giriş Tarihi: 06.04.2022 07:38 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 07:43

Türkiye - ABD ilişkilerinde son dakika: Erdoğan ve Biden'ın kararları yürürlükte

Türkiye ABD ilişkilerinde son dakika: Yeni dönem başladı. ABD-Türkiye Stratejik Mekanizması resmen yürürlükte. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın gerçekleştirdiği zirvede aldıkları karar sonrası çalışmalarına başlanan Ekonomik, siyasi, askeri konularda pozitif ajanda devreye girdi. İşte Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkide bunda sonra yapılacaklar

BETÜL USTA
Türkiye - ABD ilişkilerinde son dakika: Erdoğan ve Biden’ın kararları yürürlükte

Son dakika haberleri: Türkiye, ekonomik konuların yanında askeri ve siyasi konularda da ABD ile yeni bir dönemin kapılarını araladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında geçtiğimiz yıl Ekim ayında Roma'da gerçekleştirilen görüşmede varılan mutabakat kapsamında Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması devreye girdi.

Türkiye - ABD ilişkilerinde son dakika: Erdoğan ve Biden’ın kararları yürürlükte

KRİTİK BAŞLIKLAR GÜNDEME GETİRİLDİ

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland'ın gerçekleştirdikleri heyetlerarası görüşmede, ekonomik ve savunma işbirliği, terörle mücadele, bölgesel ve küresel meseleler dahil olmak üzere iki ülkenin ortak çıkarlarının bulunduğu konu başlıkları gözden geçirildi.

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Türkiye - ABD ilişkilerinde son dakika: Erdoğan ve Biden’ın kararları yürürlükte

100 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFİ

ABD Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Marisa Lago da 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmak için atılacak adımlarla alakalı istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya geliyor.

Türkiye - ABD ilişkilerinde son dakika: Erdoğan ve Biden’ın kararları yürürlükte

SON DAKİKA | RUSYA'YA YAPTIRIM KONUSU GÜNDEME GELMEDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu-Nuland görüşmesinde Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi başta olmak üzere güncel konular ve Türkiye-ABD ilişkileri ele alındı. Nuland sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin, "Ukrayna'ya destek çabaları, insani ve güvenlikle ilgili bölgesel meseleler, Güney Kafkasya'da gerilimin düşürülmesi ve NATO İttifakı'nın birliği hakkında güzel bir görüşme gerçekleştirdiğimiz Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye - ABD ilişkilerinde son dakika: Erdoğan ve Biden’ın kararları yürürlükte

Kalın-Nuland görüşmesinde Türkiye'nin Rusya'ya yaptırım uygulaması yönünde bir önerinin Türkiye tarafının ABD'ye bu konudaki pozisyonunu ikna edici bir şekilde anlatması nedeniyle gündeme gelmediği öğrenildi.

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