Giriş Tarihi: 06.04.2022 07:38
Güncelleme Tarihi: 06.04.2022
07:43
Türkiye - ABD ilişkilerinde son dakika: Erdoğan ve Biden'ın kararları yürürlükte
Türkiye ABD ilişkilerinde son dakika: Yeni dönem başladı. ABD-Türkiye Stratejik Mekanizması resmen yürürlükte. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın gerçekleştirdiği zirvede aldıkları karar sonrası çalışmalarına başlanan Ekonomik, siyasi, askeri konularda pozitif ajanda devreye girdi. İşte Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkide bunda sonra yapılacaklar