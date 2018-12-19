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Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı! Kişi başına düşen otomobil sayıları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'de il il kişi başına düşen otomobil sayısı verilerini açıkladı. , Motorlu Kara Taşıtları ve Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre ortaya çıkan sonucu il il sizler için derledik. İşte kişi başına düşen otomobil sayıları...

Giriş Tarihi: 19.12.2018 15:29 Güncelleme Tarihi: 19.12.2018 15:32
Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı! Kişi başına düşen otomobil sayıları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, merak edilen verileri açıkladı. Motorlu Kara Taşıtları ve Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Türkiye'de kişi başına düşen otomobil sayısı yayınlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı! Kişi başına düşen otomobil sayıları açıklandı

Hakkari

131 kişiye 1 otomobil düşüyor.

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Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı! Kişi başına düşen otomobil sayıları açıklandı

Şırnak 123 kişiye 1 otomobil düşüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı! Kişi başına düşen otomobil sayıları açıklandı

Ağrı 53 kişiye 1 otomobil düşüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı! Kişi başına düşen otomobil sayıları açıklandı

Siirt 45 kişiye 1 otomobil düşüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı! Kişi başına düşen otomobil sayıları açıklandı
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Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı! Kişi başına düşen otomobil sayıları açıklandı
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