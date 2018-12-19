Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı! Kişi başına düşen otomobil sayıları açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı! Kişi başına düşen otomobil sayıları açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'de il il kişi başına düşen otomobil sayısı verilerini açıkladı. TÜİK, Motorlu Kara Taşıtları ve Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre ortaya çıkan sonucu il il sizler için derledik. İşte kişi başına düşen otomobil sayıları...
Giriş Tarihi: 19.12.2018 15:29 Güncelleme Tarihi: 19.12.2018 15:32