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Haberler Galeri Türkiye ve Azerbaycan SAT'larından nefes kesen tatbikat! Düşman hedefleri imha edildi
Giriş Tarihi: 07.09.2021 11:59 Güncelleme Tarihi: 07.09.2021 11:59

Türkiye ve Azerbaycan SAT'larından nefes kesen tatbikat! Düşman hedefleri imha edildi

Türkiye ve Azerbaycan SAT komandolarının Bakü'de gerçekleştirdiği ortak tatbikat sürüyor. Tatbikatta düşman hedefleri başarı ile imha edildi. Operasyon nefesleri kesti.

Türkiye ve Azerbaycan SAT’larından nefes kesen tatbikat! Düşman hedefleri imha edildi

Türkiye ve Azerbaycan SAT komandolarının Bakü'de gerçekleştirdiği ortak tatbikatta temsili düşman hedefleri imha edildi.

Türkiye ve Azerbaycan SAT’larından nefes kesen tatbikat! Düşman hedefleri imha edildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikatta yer alan komandoların temsili düşmanın terör ve sabotaj gruplarını etkisiz hale getirilmesi ve geçici üslerini imha edilmesi görevlerini icra ettiği belirtildi.

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Türkiye ve Azerbaycan SAT’larından nefes kesen tatbikat! Düşman hedefleri imha edildi

Açıklamada, botların da katıldığı tatbikatta temsili düşman hedeflerinin imha edildiği ve görevlerin başarıyla yerine getirildiği bildirildi.

Türkiye ve Azerbaycan SAT’larından nefes kesen tatbikat! Düşman hedefleri imha edildi

Bakanlık, tatbikatın görüntülerini de paylaştı. Tatbikat, 12 Eylül'e kadar devam edecek.

Türkiye ve Azerbaycan SAT’larından nefes kesen tatbikat! Düşman hedefleri imha edildi
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