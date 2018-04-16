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Giriş Tarihi: 16.04.2018 11:50 Güncelleme Tarihi: 16.04.2018 11:55
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Türkiye'nin en büyük krater gölü

Bitlis'in Tatvan ilçesinde dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olma özelliğini taşıyan Nemrut Krater Gölü, el değmemiş doğal güzellikleriyle keşfedilmeyi bekliyor.

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Türkiye'nin en büyük krater gölü

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut , seyrine doyumsuz manzarasıyla her yıl yüzlerce yerli ve yabancı i ağırlıyor.

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'nin en büyük
Türkiye'nin en büyük krater gölü

2 bin 800 rakımda 13 kilometrekarelik yüz ölçümüyle bünyesinde barındırdığı sıcak ve soğuk gölleri, buz sı, buhar bacası, kuş türleri ve doğal güzelliğiyle kentin en önemli turizm alanları arasında yer alan Nemrut, keşfedilmeyi bekliyor.

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Türkiye'nin en büyük krater gölü

İl Kültür ve Turizm Müdürü , çok uzun yıllar önce 'nın patlaması sonucu Nemrut 'nün oluştuğunu söyledi.

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Türkiye'nin en büyük krater gölü

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise ikinci büyük krater gölü olan Nemrut'un bir doğa harikası olduğunu vurgulayan Gencan, şunları belirtti:

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'nin en büyük
Türkiye'nin en büyük krater gölü

"Kaldera içinde 150 metre derinliğinde sıcak ve soğuk göl ile solunum hastalığına iyi gelen buhar bacaları bulunuyor. Burası 2010 yılında 'mükemmeliyet ödülü' aldı.

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Türkiye'nin en büyük krater gölü

El değmemiş doğal güzelliğe sahip. Burası güneşin en güzel izlenebileceği noktalardan biri. Nemrut müz turizm açısından çok önemli.

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