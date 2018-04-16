Bitlis'in Tatvan ilçesinde dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olma özelliğini taşıyan Nemrut Krater Gölü, el değmemiş doğal güzellikleriyle keşfedilmeyi bekliyor. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Projesi kapsamında Mükemmeliyet Ödülü alan Nemrut Krater Gölü, seyrine doyumsuz manzarasıyla her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. 2 bin 800 rakımda 13 kilometrekarelik yüz ölçümüyle bünyesinde barındırdığı sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri ve doğal güzelliğiyle kentin en önemli turizm alanları arasında yer alan Nemrut, keşfedilmeyi bekliyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan, çok uzun yıllar önce Nemrut Dağı'nın patlaması sonucu Nemrut Krater Gölü'nün oluştuğunu söyledi. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise ikinci büyük krater gölü olan Nemrut'un bir doğa harikası olduğunu vurgulayan Gencan, şunları belirtti: Kaldera içinde 150 metre derinliğinde sıcak ve soğuk göl ile solunum hastalığına iyi gelen buhar bacaları bulunuyor. Burası 2010 yılında 'mükemmeliyet ödülü' aldı. El değmemiş doğal güzelliğe sahip. Burası güneşin en güzel izlenebileceği noktalardan biri. Nemrut Krater Gölümüz turizm açısından çok önemli.