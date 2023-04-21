Giriş Tarihi: 21.04.2023 10:58
Güncelleme Tarihi: 21.04.2023
11:04
Türkiye’nin enerji bağımsızlığında tarihi adım! Eski Ekonomi Bakanı: Mimarı Berat Albayrak'tır
Karadeniz'den çıkarılan yerli doğalgazın karayla buluşması gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle, yerli doğalgaz, hanelere ve sanayi bölgelerine dağıtılmak üzere depolara yönlendirildi. Türkiye'nin kurduğu, dünyada sayılı enerji filosunun Karadeniz'de keşfettiği 710 milyar metreküplük dev doğalgaz rezervi karaya taşındı. Eski Ekonomi Bakanı Masum Türker, Berat Albayrak'la ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı. Türker, "Bugün bu konuştuklarımızın mimarı Berat Albayrak'tır" dedi.