Türkiye’nin enerji bağımsızlığında tarihi adım! Eski Ekonomi Bakanı: Mimarı Berat Albayrak’tır

'BUGÜN BU KONUŞTUKLARIMIZIN MİMARI BERAT ALBAYRAK'TIR'

Eski Ekonomi Bakanı Masum Türker katıldığı bir televizyon programında Karadeniz Gazı ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Türker; "Bugün bu konuştuklarımızın mimarı Berat Albayrak'tır. Berat Albayrak doktorasını bu konuda yaptığı için ona yoruyorum. Bilimin burada önemini, ve enerji konusunda çalıştığı için. Bu konulara girmeseydi, bugün bunları konuşmuyor olacaktık" ifadelerine yer verdi.