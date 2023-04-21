Türkiye’nin enerji bağımsızlığında tarihi adım! Masum Türker’den çarpıcı değerlendirme: Mimarı Berat Albayrak’tır

İŞTE TÜRKİYE'NİN BAĞIMSIZLIK ATEŞİNİN HİKAYESİ:



HER ŞEY BERAT ALBAYRAK'IN O TARİHİ KONUŞMASIYLA BAŞLADI!



Karadeniz gazı karaya çıktı. Mayıs ayında da hanelere ulaşacak. İlk test için yanma işlemleri 2 önce başlatılan Karadeniz gazının hikayesi bir hayalle başladı ve o hayal bugün gerçek oldu. Türkiye'nin tarihi enerji yolculuğu tüm yaptırım tehditlerine rağmen yerli bir sondaj filosunun kurulmasıyla başladı. Projenin ilk adımları o dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan Berat Albayrak'ın Milli Enerji ve Maden Politikası Toplantısı'nda yaptığı açıklamayla atıldı.