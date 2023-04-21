Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Türkiye’nin enerji bağımsızlığında tarihi adım! Masum Türker'den çarpıcı değerlendirme: Mimarı Berat Albayrak'tır
Giriş Tarihi: 21.04.2023 10:58 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 11:19

Türkiye’nin enerji bağımsızlığında tarihi adım! Masum Türker'den çarpıcı değerlendirme: Mimarı Berat Albayrak'tır

Karadeniz'den çıkarılan yerli doğalgazın karayla buluşması gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle, yerli doğal gaz, hanelere ve sanayi bölgelerine dağıtılmak üzere depolara yönlendirildi. Türkiye'nin kurduğu, dünyada sayılı enerji filosunun Karadeniz'de keşfettiği 710 milyar metreküplük dev doğal gaz rezervi karaya taşındı. Ekonomiden sorumlu eski bakan DSP'li Masum Türker, Berat Albayrak'la ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı. Türker, "Bugün bu konuştuklarımızın mimarı Berat Albayrak'tır" dedi.

Türkiye’nin enerji bağımsızlığında tarihi adım! Masum Türker’den çarpıcı değerlendirme: Mimarı Berat Albayrak’tır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törenle Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltacak 710 milyar metreküplük Karadeniz gazı saat 20.23 itibarıyla devreye alındı.

Türkiye’nin enerji bağımsızlığında tarihi adım! Masum Türker’den çarpıcı değerlendirme: Mimarı Berat Albayrak’tır

Erdoğan, törende yaptığı konuşmada iki müjdeyi birden duyurdu. Erdoğan, aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gazın bedelinin bir yıl boyunca faturalardan düşürüleceğini; mutfağın ve sıcak suyun yanı sıra ısınma dahil doğal gaz tüketiminin tamamının da bir ay süreyle ücretsiz olacağını duyurdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’nin enerji bağımsızlığında tarihi adım! Masum Türker’den çarpıcı değerlendirme: Mimarı Berat Albayrak’tır

TÜRKİYE'NİN YILLIK İHTİYACININ YÜZDE 30'UNU KARŞILAYACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, devreye alınan Karadeniz doğal gazına ilişkin, "Tam kapasiteye çıktığımızda ülkemizin yıllık ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unu buradan karşılayabileceğiz." dedi.

Türkiye’nin enerji bağımsızlığında tarihi adım! Masum Türker’den çarpıcı değerlendirme: Mimarı Berat Albayrak’tır

'BUGÜN BU KONUŞTUKLARIMIZIN MİMARI BERAT ALBAYRAK'TIR'

Ekonomiden sorumlu eski bakan DSP'li Masum Türker katıldığı bir televizyon programında Karadeniz Gazı ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Türker; "Bugün bu konuştuklarımızın mimarı Berat Albayrak'tır. Berat Albayrak doktorasını bu konuda yaptığı için ona yoruyorum. Bilimin burada önemini, ve enerji konusunda çalıştığı için. Bu konulara girmeseydi, bugün bunları konuşmuyor olacaktık" ifadelerine yer verdi.

Ekonomiden sorumlu eski devlet bakanı Masum Türker "Bugün bu konuştuklarımızın mimarı Berat Albayrak'tır" | Video

Türkiye’nin enerji bağımsızlığında tarihi adım! Masum Türker’den çarpıcı değerlendirme: Mimarı Berat Albayrak’tır

İŞTE TÜRKİYE'NİN BAĞIMSIZLIK ATEŞİNİN HİKAYESİ:

HER ŞEY BERAT ALBAYRAK'IN O TARİHİ KONUŞMASIYLA BAŞLADI!

Karadeniz gazı karaya çıktı. Mayıs ayında da hanelere ulaşacak. İlk test için yanma işlemleri 2 önce başlatılan Karadeniz gazının hikayesi bir hayalle başladı ve o hayal bugün gerçek oldu. Türkiye'nin tarihi enerji yolculuğu tüm yaptırım tehditlerine rağmen yerli bir sondaj filosunun kurulmasıyla başladı. Projenin ilk adımları o dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan Berat Albayrak'ın Milli Enerji ve Maden Politikası Toplantısı'nda yaptığı açıklamayla atıldı.

SON DAKİKA