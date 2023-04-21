Giriş Tarihi: 21.04.2023 10:58
Güncelleme Tarihi: 21.04.2023
11:19
Türkiye’nin enerji bağımsızlığında tarihi adım! Masum Türker'den çarpıcı değerlendirme: Mimarı Berat Albayrak'tır
Karadeniz'den çıkarılan yerli doğalgazın karayla buluşması gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle, yerli doğal gaz, hanelere ve sanayi bölgelerine dağıtılmak üzere depolara yönlendirildi. Türkiye'nin kurduğu, dünyada sayılı enerji filosunun Karadeniz'de keşfettiği 710 milyar metreküplük dev doğal gaz rezervi karaya taşındı. Ekonomiden sorumlu eski bakan DSP'li Masum Türker, Berat Albayrak'la ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı. Türker, "Bugün bu konuştuklarımızın mimarı Berat Albayrak'tır" dedi.