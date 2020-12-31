Türkiye’nin güvenlik nabzı burada tutuluyor! SABAH, Türkiye’nin güvenliğinin izlendiği merkezde

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU BAŞTA OLMAK ÜZERE BAKAN YARDIMCILARI VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER SAHADA
Tedbirlerin yerinde incelenmesi ve takip edilmesi amacıyla, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere bakan yardımcıları ve bakanlık üst düzey yöneticileri gece boyunca sahada olacak. Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy İzmir'de, Muhterem İnce İstanbul'da, Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil Konya ve Aksaray'da, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Eskişehir ve Bursa'da, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir İstanbul'da, Göç İdaresi Genel Müdürü Dr. Savaş Ünlü Şanlıurfa'da, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Halis Zafer Koç Kırıkkale'de, alınan tedbirleri inceleyecek.