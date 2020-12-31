Türkiye’nin güvenlik nabzı burada tutuluyor! SABAH, Türkiye’nin güvenliğinin izlendiği merkezde

208 BİN 139 GÜVENLİK PERSONELİ SAHADA

31 Aralık saat 18.00 ile 1 Ocak saat 08.00 arasında 45 bin 22 ekiple yapılacak denetimlerde 119 bin 744 emniyet, 86 bin 270 jandarma, 2 bin 125 sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 208 bin 139 kolluk personeli görev alıyor. Bu personellerden 14 bin 729'u trafik denetimlerinde görevli olurken, yılbaşı tedbirleri kapsamında emniyet ve jandarma birimleri de ülke genelinde 8 bin 390 uygulama noktasında gerekli kontroller yapıyor.