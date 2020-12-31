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Haberler Galeri Türkiye’nin güvenlik nabzı burada tutuluyor! SABAH, Türkiye’nin güvenliğinin izlendiği merkezde

’nin güvenlik nabzı burada tutuluyor! , Türkiye’nin güvenliğinin izlendiği merkezde

, yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen denetimlerini sürdürüyor. Koronavirüs tedbirlerinin yanı sıra genel güvenlik, asayiş, terör, trafik, düzensiz göç/göçmen kaçakçılığına yönelik alınan önlemler Başkentte İçişler Bakanlığı'ndaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinden an be an takip ediliyor. GAMER'e giren çalışmaları yerinde izledi.

HALİT TURAN HALİT TURAN
ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Giriş Tarihi: 31.12.2020 22:22 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 22:32
Türkiye’nin güvenlik nabzı burada tutuluyor! SABAH, Türkiye’nin güvenliğinin izlendiği merkezde

, yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen denetimlerini sürdürüyor. Koronavirüs tedbirlerinin yanı sıra genel güvenlik, asayiş, terör, trafik, düzensiz göçmen kaçakçılığına yönelik alınan önlemler denetleniyor. Denetimler, İçişleri Bakanlığındaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinden denetleniyor. o merkezdeki çalışmaları yerinde izledi.

Türkiye’nin güvenlik nabzı burada tutuluyor! SABAH, Türkiye’nin güvenliğinin izlendiği merkezde

208 BİN 139 GÜVENLİK PERSONELİ SAHADA
31 Aralık saat 18.00 ile 1 Ocak saat 08.00 arasında 45 bin 22 ekiple yapılacak denetimlerde 119 bin 744 emniyet, 86 bin 270 jandarma, 2 bin 125 sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 208 bin 139 kolluk personeli görev alıyor. Bu personellerden 14 bin 729'u trafik denetimlerinde görevli olurken, yılbaşı tedbirleri kapsamında emniyet ve jandarma birimleri de ülke genelinde 8 bin 390 uygulama noktasında gerekli kontroller yapıyor.

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Türkiye’nin güvenlik nabzı burada tutuluyor! SABAH, Türkiye’nin güvenliğinin izlendiği merkezde

HAVADAN VE DENİZDEN DENETİMLER YAPILIYOR
Yılbaşı tedbirleri kapsamında havadan ve denizden yürütülen denetimlere ağırlık veriliyor. Kolluk birimlerince görevlendirilen toplam 113 uçar unsur helikopter ve drone ile havadan, 109 yüzer unsur ile de denizden denetim çalışmaları sürdürülüyor.

Türkiye’nin güvenlik nabzı burada tutuluyor! SABAH, Türkiye’nin güvenliğinin izlendiği merkezde

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU BAŞTA OLMAK ÜZERE BAKAN YARDIMCILARI VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER SAHADA
Tedbirlerin yerinde incelenmesi ve takip edilmesi amacıyla, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere bakan yardımcıları ve bakanlık üst düzey yöneticileri gece boyunca sahada olacak. Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy İzmir'de, Muhterem İnce İstanbul'da, Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil Konya ve Aksaray'da, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Eskişehir ve Bursa'da, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir İstanbul'da, Göç İdaresi Genel Müdürü Dr. Savaş Ünlü Şanlıurfa'da, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Halis Zafer Koç Kırıkkale'de, alınan tedbirleri inceleyecek.

Türkiye’nin güvenlik nabzı burada tutuluyor! SABAH, Türkiye’nin güvenliğinin izlendiği merkezde

YILBAŞI TEDBİRLERİ GAMER'DEN TAKİP EDİLİYOR
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı başkanlığında Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tuğamiral Cengiz Fitoz ve GAMER Başkanı Hakan Kafkas, ülke genelinde alınan tedbirlere dair uygulamaların ve genel durumu Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinden (GAMER) takip ediyor. Bakan yardımcısı İsmail Çataklı, birçok ildeki GAMER müdürlüklerine telekonferans yöntemiyle bağlandı. Çataklı illerde yapılan denetimlerle ilgili GAMER müdürleri ve Emniyet yetkililerinden son durumla ilgili bilgi aldı.

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