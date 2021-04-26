Türkiye'nin yeni koronavirüs risk haritası açıklandı mı? Güncel corona risk haritası ile düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller listesi!

Kritik öneme sahip olan Kabine Toplantısı bekleniyor. Bakanlar Kurulu Toplantısı ile beraber birçok konu da araştırılıyor. Bunların başında, güncel corona risk haritası geliyor. Belirli aralıklarla yenilenen koronavirüs risk haritası ile iller kategorilere göre sınıflandırılıyor. Mavi kategoride yer alan iller düşük riskli, sarı kategoride yer alan iller orta riskli, turuncu kategoride yer alan iller yüksek riskli, kırmızı kategoride yer alan iller ise çok yüksek riskli olarak sınıflandırılıyor. Bu noktada, yeni koronavirüs risk haritası açıklandı mı sorusunun yanıtı merak konusu oldu.